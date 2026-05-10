VÍDEO: Trump rechaza en su totalidad la última propuesta iraní para terminar con la guerra

May 8, 2026, Washington, Dc, United States: U.S. President Donald Trump speaks to the media as he walks to board Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 08 May 2026. Trump is traveling to Sterling, Virginia, to attend a LIV - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID 10 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que la última propuesta que ha recibido de Irán para poner fin a la guerra es "totalmente inaceptable".
"Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta nada. Es totalmente inaceptable", ha escrito en su plataforma Truth Social.
Aunque la contraoferta iraní no se ha dado a conocer públicamente, fuentes próximas explicaron al 'Wall Street Journal' que Teherán ofrecía transferir parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a un tercer país, pero ha rechazado la idea de desmantelar sus instalaciones nucleares, como exigía Estados Unidos.
