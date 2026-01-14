VÍDEO: Trump reclama a la OTAN que urja a Dinamarca a rechazar la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en la Casa Blanca (archivo) - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado este miércoles a la OTAN que ejerza presión sobre Dinamarca para que evite la presencia militar rusa y china en Groenlandia y la región del Ártico, poco antes de que una delegación del país europeo llegue a la Casa Blanca para abordar las pretensiones de Washington sobre la isla.

"¡OTAN, dile a Dinamarca que los saque de ahí ya!", ha escrito Trump en sus redes sociales y hace referencia a un artículo que cita informes de la Inteligencia danesa sobre la creciente presencia militar de Rusia y China en Groenlandia y el Ártico.

"¡Dos equipos de perros no pueden hacer eso! ¡Solo Estados Unidos puede!", ha señalado Trump, repitiendo el chascarrillo sobre el uso de trineos tirados por perros para minimizar la capacidad de las autoridades danesas y groenlandesas para hacerse cargo de la seguridad de la isla ártica.

A lo largo de la jornada el presidente de Estados Unidos ya se había vuelto a referir a la situación en Groenlandia, horas antes de que este miércoles se reúna en la Casa Blanca una delegación Dinamarca con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, quien ha insistido en participar en la cita.

"Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional", ha insistido Donald Trump, quien ha sugerido a la OTAN "liderar el camino" para garantizar el control estadounidense de la isla.

El objetivo del encuentro es poder abordar "cara a cara" las pretensiones estadounidense de hacerse con el control de la isla ártica, aseguró el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, abogó por que Dinamarca y Groenlandia mantengan la unidad en su rechazo a la anexión estadounidense.

