VÍDEO: Trump vuelve a bromear con presentarse a presidente de Venezuela

April 6, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump conducts a press conference in the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, on Monday April 6, 2026. The President is expecte - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Abaca/Pool via

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes que podría presentarse como candidato a la Presidencia en Venezuela ante los buenos datos de popularidad que, asegura, tiene en ese país.

"Dicen que si me presentara a presidente de Venezuela sería el candidato con más votos de la historia de Venezuela. Así que cuando termine con esto (la guerra en Irán), puedo ir a Venzuela", ha planteado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump ha explicado que aprenderá español. "No tardaré mucho. Soy bueno en idiomas. Iré a Venezuela y me presentaré a presidente", ha señalado.

El mandatario estadounidense ha resaltado a continuación que "estamos muy contentos" con la "presidenta electa", en referencia a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ha recordado las consecuencias del desmantelamiento del Estado tras la invasión de Irak.

"Recuerden a (George W.) Bush en Irak. Despidió a los generales, despidió a la policía (...). Despidió a todo el mundo y ¿saben lo que tuvieron? Un lío. ¿Y qué pasó? Se formó Estado Islámico. Esos generales y esos soldados se unieron y todos juntos formaron Estado Islámico. Eso no nos va a pasar a nosotros", ha argumentado.

Para Trump, "Venezuela está estupendamente". "Entramos, tuvimos un gran éxito. Un poderío militar jamás visto", ha resaltado en referencia a la incursión en la que fue apresado el presidente Nicolás Maduro y en la que murieron un centenar de personas.

El mandatario ya apuntó en este sentido hace una semana, cuando afirmó que es la persona "que más apoyo tiene en las encuestas" en el país latinoamericano. "Y en otras palabras, después de la presidenta, creo que podría ir a Venezuela y presentarme contra Delcy", señaló en declaraciones a la prensa acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

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