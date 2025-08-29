VÍDEO: Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel por la ofensiva en la Franja de Gaza

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Gobierno de Turquía ha anunciado este viernes el cierre de su espacio aéreo y marítimo a Israel, más de un año después de confirmar la suspensión de las relaciones comerciales bilaterales, en protesta por su ofensiva en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 63.000 palestinos desde el 7 de octubre de 2023.

"Hemos cortado completamente nuestro comercio con Israel. No permitimos que los barcos turcos atraquen en puertos israelíes. No permitimos que los aviones israelíes entren en nuestro espacio aéreo. (...) No permitiremos que los buques portacontenedores que transportan armas y municiones a Israel entren en nuestros puertos, ni que las aeronaves entren en nuestro espacio aéreo", ha declarado el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

Durante una reunión extraordinaria del Parlamento turco sobre Gaza en Ankara, ha asegurado que "ningún otro país en el mundo ha tomado más medidas que Turquía en materia de sanciones", cortando, por ejemplo el comercio bilateral de forma plena, y ha remarcado que han "implementado numerosas medidas diplomáticas, legales y comerciales" contra las autoridades israelíes", segúnr recoge la agencia de noticias Anadolu.

Así, ha señalado que los ataques israelíes contra Gaza, Líbano, Yemen, Siria e Irán durante este año son acciones que "ignoran" el Derecho Internacional y "podrían arrastrar a toda la región al caos". "Esta actitud imprudente (de Israel) es el indicador más claro de una mentalidad de Estado terrorista que desafía el orden internacional y está lejos de asumir su responsabilidad", ha agregado.

En este sentido, ha asegurado que "las atrocidades cometidas en Gaza ya han sido registradas como una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad", si bien ha enfatizado que la "resistencia" del pueblo palestino "cambiará el curso de la historia, se convertirá en símbolo de los oprimidos y sacudirá los cimientos de un orden (internacional) corrupto".

Las autoridades turcas ya suspendieron sus relaciones comerciales directas con Israel en mayo de 2024 hasta que este permitiera la entrada de ayuda ininterrumpida de ayuda humanitaria al enclave palestino. Previamente, como medida de presión, había prohibido la exportación de productos como acero y hormigón.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1004716/1/turquia-c...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06