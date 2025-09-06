Publicado 06/09/2025 09:58

Zelenski descarta viatjar a Moscou i diu que Putin "pot anar a Kíev"

September 4, 2025, Paris, France, France: Ukraine's President Volodymyr ZELENSKY upon his arrival to attend the Coalition of the Willing Summit at the Presidential Elysee Palace on September 04, 2025 in Paris, France.
MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha descartat acceptar l'oferta del seu homòleg rus, Vladimir Putin, per mantenir un cara a cara a Moscou i ha dit que és aquest últim qui "pot anar a Kíev" si té veritable intenció de tendir ponts i negociar el final de la guerra.

"No puc anar a Moscou mentre el meu país està sent atacat amb míssils tots els dies. No puc anar a la capital d'aquest terrorista", ha resolt Zelenski en una entrevista amb la cadena de televisió nord-americana ABC News. Putin "ho sap", ha afegit.

Per Zelenski, la proposta llançada aquesta setmana per Putin per celebrar a Moscou la trobada només té com a objectiu "ajornar-ho". "Si algú no vol reunir-se, pot proposar alguna cosa que no sigui acceptable per mi o per altres parts", ha dit Zelenski, insistint que segueix "disposat" a veure's amb el mandatari rus en "qualsevol format".

La idea d'una reunió cara a cara entre tots dos líders deriva dels esforços diplomàtics llançats pel president d'Estats Units, Donald Trump, i inicialment es va plantejar que tingués lloc en un termini de dues setmanes després de les cimeres d'Alaska i Washington del 15 i el 18 d'agost.

El ministre d'Exteriors ucraïnès, Andri Sibiga, va descartar l'oferta de Moscou plantejant que ja s'havien ofert a acollir la cita altres set països, entre els quals va citar Àustria, el Vaticà, Suïssa, Turquia i tres Estats del golf Pèrsic.

