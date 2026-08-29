1112994.1.260.149.20260829141804 Imagen de archivo de bombardeos rusos a centros logísticos de Kiev - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

Zelenski exige responsabilidades tras una nueva noche de bombardeos contra centros logísticos y almacenes de material militar en Ucrania

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Al menos 37 personas han muerto y otras 40 han resultado heridas a consecuencia de un ataque aéreo ruso contra un depósito de munición en el municipio de Bucha, en la región de Kiev, dentro de una ola de bombardeos rusos contra almacenes de la zona, depósitos de armas según Moscú, que han provocado la evacuación de cientos de personas.

El ataque ha ocurrido en la localidad de Myla, en Bucha, cuando un avión no tripulado ruso ha alcanzado un depósito de armas en un ataque que ha generado tal explosión que se ha llevado por delante a edificios residenciales y una residencia de ancianos y personas con discapacidad, ha informado el presidente Volodimir Zelenski.

Entre los fallecidos se encuentra además el jefe de la comunidad de Dimitrovska, Taras Didych, ha añadido Zelenski.

El jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, ha avisado de que la cifra de víctimas que acaba de actualizar "podría no ser definitiva" a tenor de los enormes daños materiales causados por el ataque, que ha provocado un gran incendio todavía en proceso de extinción.

El número de evacuados se mantiene por ahora en 381 personas, entre ellas 59 niños. De los heridos, siete han requerido hospitalización inmediata.

Zelenski, que ha declarado un día de luto oficial este próximo domingo, ha exigido responsabilidades por lo ocurrido a las autoridades locales porque "existen normas en vigor que prohíben almacenar municiones cerca de casas u otras zonas residenciales". Quienes permitieron que esto sucediera deben rendir cuentas de sus decisiones.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que "drones de ataque y armas aéreas de alta precisión" atacaron centros de "transporte y logística" empleados de manera subrrepticia para almacenar equipo militar.

Rusia habla de ataques en Chaiki, Kalinovka y Milaya, cuyos almacenes guardaban desde componentes de los misiles de crucero de largo alcance Flamingo hasta propulsores para los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance FP-1/FP-2.

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