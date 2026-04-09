VÍDEO: Ucrania.- Putin declara un alto el fuego en Ucrania por la Pascua ortodoxa

RUSSIA, MOSCOW - APRIL 8, 2026: Russia's President Vladimir Putin looks on during a meeting with Ivanovo Region Governor Stanislav Voskresensky at the Moscow Kremlin - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha decretado este jueves un alto el fuego en Ucrania durante este fin de semana, con motivo de la festividad de la Pascua ortodoxa.

La tregua dará comienzo a partir de las 16.00 horas de este sábado, 11 de abril, y concluirá hasta "final del día" del día domingo, 12 de abril, según ha indicado el Kremlin en un comunicado.

El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, han recibido órdenes de cesar los combates en todos los frentes abiertos en el país vecino durante este breve período, si bien las tropas deberán estar listas para contrarrestar cualquier agresión por parte de Kiev.

Moscú ha anunciado ya que espera que Ucrania apoye esta tregua de Pascua deteniendo sus operaciones. "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", ha manifestado.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el pasado 30 de marzo un alto el fuego alegando precisamente la festividad de la Pascua y asegurando que su país está dispuesto a llegar a "cualquier acuerdo", siempre que no atente conta la "dignidad y soberanía" de Ucrania.

Putin declaró el pasado año una tregua unilateral por la Pascua que se caracterizó por acusaciones mutuas de incumplimiento: mientras el presidente ucraniano denunció decenas de bombardeos y asaltos rusos, el lado ruso denunció miles de violaciones del alto el fuego.

Durante las primeras horas de la tregua, no obstante, se efectuó un importante canje de prisioneros de guerra entre las partes, si bien los ataques se reanudaron poco después de expirar la pausa por la Pascua, que tuvo una duración de 30 horas.

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