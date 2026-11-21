Archivo - Monedas de euro sobre una bandera europea. - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

Propone nuevos impuestos a las grandes empresas digitales y al tabaco para alcanzar una recaudación de 60.000 millones anuales

BRUSELAS, 21 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha presentado este sábado una nueva propuesta para el presupuesto comunitario de 2028-2034 que contempla una reducción de unos 180.000 millones de euros respecto al proyecto inicial de la Comisión Europea, lo que supone un recorte del 10,2% y sitúa el volumen total de las cuentas en 1,58 billones de euros, frente a los 1,76 billones planteados inicialmente por Bruselas, a precios constantes de 2025.

El nuevo documento de negociación, que profundiza en el ajuste del 8% propuesto en octubre por la presidencia irlandesa del Consejo, rebaja especialmente las partidas destinadas a competitividad, seguridad y defensa, cuya dotación pasa de 522.205 a 437.683 millones de euros, así como la acción exterior, que cae de 190.000 a 150.138 millones. En cambio, mantiene prácticamente sin cambios las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), con 261.012 millones, y preserva buena parte de los fondos de cohesión, en un intento de acercar posiciones entre los Veintisiete.

En cuanto a la financiación, otro de los principales escollos de la negociación, el socialista portugués ha reforzado su apuesta por los nuevos recursos propios, que ya pidió explorar tras la falta de avances en la cumbre de octubre, con un paquete de ingresos vinculados a las grandes empresas digitales, el tabaco, los residuos electrónicos y las emisiones de carbono que, junto con los recursos existentes, permitiría recaudar unos 60.000 millones de euros anuales y limitar el aumento de las aportaciones nacionales.

La propuesta llega a cinco días de la cumbre extraordinaria del 26 y 27 de noviembre, en la que los líderes europeos tratarán de acercar posiciones entre países como Alemania, Países Bajos y Suecia, partidarios de mayores recortes, y otros como España y Francia, que reclaman un presupuesto más ambicioso que proteja las políticas tradicionales, con el objetivo de alcanzar un acuerdo político antes de que termine el año y evitar que los calendarios electorales de varios Estados miembros compliquen las negociaciones durante 2027.

El mayor ajuste en términos absolutos afecta al capítulo de competitividad, prosperidad y seguridad, que pierde 84.522 millones de euros respecto al proyecto inicial de la Comisión, una rebaja de algo más del 16% que se concentra en algunos de los principales programas destinados a impulsar la industria europea, la investigación y la defensa.

En concreto, el Fondo Europeo de Competitividad, una de las grandes novedades del próximo marco financiero, sufre un recorte del 15,4%, al pasar de 397.753 a 336.433 millones de euros. El ajuste es aún mayor en la partida destinada a resiliencia, seguridad, industria de defensa y espacio, que pierde casi un 30% de su dotación inicial, de 115.699 a 81.183 millones, mientras que el Mecanismo Conectar Europa, dedicado a financiar infraestructuras estratégicas de transporte y energía, se reduce un 14,4%, hasta los 61.859 millones de euros.

Pese a estas reducciones, Costa ha defendido que las nuevas cuentas permitirán aumentar un 120% la financiación destinada a competitividad y un 232% la de defensa respecto al presupuesto vigente, al tiempo que duplicarán los fondos para migración y protección de fronteras.

AGRICULTURA Y COHESIÓN MANTIENEN SUS PRINCIPALES PARTIDAS

Frente a estos ajustes, el documento mantiene prácticamente intactas las principales asignaciones destinadas a la agricultura y la cohesión, dos de las políticas más sensibles de la negociación y cuya protección han reclamado países como España, Francia, Italia y Portugal.

En concreto, las ayudas directas a agricultores y ganaderos se sitúan en 261.012 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en las anteriores propuestas, mientras que los fondos destinados a cohesión económica, social y territorial, incluidos los de pesca, comunidades rurales y turismo, alcanzan los 402.374 millones, ligeramente por debajo de los 404.877 millones planteados inicialmente por Bruselas.

El conjunto del capítulo que agrupa agricultura, cohesión, desarrollo rural, pesca y seguridad se reduce, no obstante, de 946.404 a 898.288 millones de euros, un ajuste que afecta también a reservas e instrumentos comunes, entre ellos el Fondo de Solidaridad de la UE, cuya dotación baja de 17.850 a 8.032 millones.

RECORTE DEL 21% EN ACCIÓN EXTERIOR

Otro de los ajustes más destacados afecta a la acción exterior de la Unión, cuya dotación disminuye cerca de un 21% respecto a la propuesta de Bruselas, hasta los 150.138 millones de euros, aunque sigue siendo superior a los 122.121 millones previstos en el marco financiero vigente.

La reducción se concentra principalmente en el instrumento 'Global Europe', que financiará la cooperación al desarrollo, la política de vecindad y la ampliación, y cuya asignación pasa de 176.830 a 142.183 millones de euros, con recortes en los fondos destinados a regiones como África subsahariana, Oriente Próximo y Norte de África, así como América Latina y el Caribe.

NUEVAS FUENTES DE INGRESOS PARA LIMITAR LAS APORTACIONES NACIONALES

En materia de financiación, el presidente del Consejo plantea que el conjunto de los nuevos recursos propios y los ingresos existentes permita contener las contribuciones nacionales, que aumentarían de media del 0,80% al 0,82% de la renta nacional bruta de los Estados miembros, una de las principales preocupaciones de los gobiernos más partidarios de la disciplina presupuestaria.

Entre las novedades figura una contribución equivalente al 3% de la facturación neta por determinados servicios digitales de las grandes empresas, así como la propuesta de destinar íntegramente al presupuesto europeo los ingresos del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), frente al 90% previsto en la anterior oferta irlandesa.

El paquete contempla además nuevas aportaciones vinculadas al tabaco y a los residuos electrónicos no recogidos, así como destinar a las arcas comunitarias el 30% de los ingresos del mercado europeo de derechos de emisión, aunque se prevé una introducción gradual de algunas de estas medidas para limitar su impacto sobre los países más afectados.

Costa propone asimismo continuar los trabajos sobre posibles ingresos vinculados a las criptomonedas y a las futuras subastas de frecuencias radioeléctricas, dos alternativas que todavía requieren un mayor desarrollo.

NEGOCIACIONES ABIERTAS

Con estas nuevas cifras sobre la mesa, los Veintisiete afrontan una fase decisiva de las negociaciones, después de que la cumbre de octubre concluyera sin avances significativos y el socialista portugués asumiera directamente la dirección política de las conversaciones, hasta entonces conducidas por la presidencia rotatoria del Consejo.

Tras mantener contactos bilaterales con las capitales, el socialista portugués considera que su propuesta constituye una "buena base para avanzar hacia un acuerdo definitivo", al defender que "responde a las ambiciones" del bloque, "mantiene las contribuciones nacionales dentro de límites razonables" e "incluye una cesta equilibrada de nuevos recursos propios".

"Esta es una propuesta realista que responde a nuestras nuevas prioridades y, al mismo tiempo, preserva nuestras políticas tradicionales. Creo que puede acercarnos a un acuerdo definitivo y seguiré trabajando durante esta semana con todos los líderes para alcanzar ese objetivo", ha subrayado.

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