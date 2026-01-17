VÍDEO: UE y Mercosur firman el acuerdo de libre comercio en Asunción con la ausencia destacada de Lula

Firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur en Asunción (Paraguay) - PRESIDENCIA DE PARAGUAY

El acuerdo une a casi 800 millones de personas y un 20 por ciento del PIB mundial

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Representantes de la Unión Europea y Mercosur se han reunido este sábado en Asunción para firmar el tratado de libre comercio con la notable ausencia de uno de los principales impulsores del acuerdo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Precisamente el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha puesto en valor la labor de Lula para cerrar el pacto. "Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo XXI", ha afirmado Peña en su intervención en calidad de presidente 'pro tempore' del bloque de Mercosur.

El mandatario paraguayo ha mencionado también la labor de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para la firma de este "histórico" acuerdo. "Es una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo, como lo son Europa y Sudamérica", ha resaltado, al tiempo que ha mencionado que ambos bloques suman cerca de 800 millones de habitantes.

"Trabajemos hoy juntos para construir una nueva hermandad, europea y americana", ha añadido Peña, que ha puesto en valor la apuesta por el multilateralismo para superar las "tinieblas primigenias" del unilateralismo, citando una leyenda del origen del mundo según la mitología guaraní.

Después, Von der Leyen ha tomado la palabra para resaltar la importancia de un acuerdo que supone "optar por la cooperación por delante de la división". "Los países de América Latina han rechazado la rivalidad y han reafirmado la democracia y han unido a los pueblos a través de las fronteras y los ríos", ha planteado.

Von der Leyen ha recordado que UE y Mercosur suman "casi el 20 por ciento del PIB global". "Este acuerdo envía un mensaje muy poderoso al mundo. Refleja una elección clara y deliberada", ha explicado. "El acuerdo con Mercosur es el logro de una generación para beneficio de las próximas generaciones. Larga vida a la amistad entre nuestros pueblos y entre nuestros países", ha rehachado.

ACUERDO UE-MERCOSUR COMO PUNTO DE PARTIDA

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha advertido de que la firma del acuerdo de libre comercio "no constituye un punto de llegada", sino que "es un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales".

"Celebramos haber alcanzado un objetivo, pero sobre todo, estamos ratificando un rumbo. Argentina eligió la apertura, la competencia", ha resaltado.

Milei ha hecho un paréntesis en su discurso sobre el acuerdo UE-Mercosur para pedir la liberación de los "presos políticos" en Venezuela y en particular la del ciudadano argentino Nahuel Gallo. Además, ha valorado de nuevo la "decisión y la determinación" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro".

En la cita de Asunción han participado también el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, o el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

