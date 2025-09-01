VÍDEO: UE.- Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von de Leyen

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Kremlin ha negado este lunes la supuesta implicación de Rusia en la manipulación del sistema GPS del avión en el que viajaba el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tuvo que improvisar la navegación durante un aterrizaje en Bulgaria.

Tanto la Comisión Europea como el Gobierno de Bulgaria han confirmado el incidente, atribuido en principio por las autoridades búlgaras a actividades rusas. "Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia", ha señalado la portavoz comunitaria, Arianna Podesta.

La reacción de Moscú ha llegado por boca del principal portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que en declaraciones al 'Financial Times', el periódico que ha destapado el suceso, ha tachado de "incorrectas" las informaciones publicadas en estas últimas horas.

En cualquier caso, tanto desde Bruselas como desde Sofía han querido dejar claro que el avión pudo aterrizar sin contratiempos en la localidad de Plovdiv, sin necesidad de desviarse.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1005202/1/rusia-des...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06