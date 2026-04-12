VÍDEO: Vance anuncia que no hay acuerdo con Teherán y pone sobre la mesa una "oferta final" antes de abandonar Islamabad

April 7, 2026, Budapest, Hungary: U.S. Vice President JD Vance attends a joint press conference with Hungarian Prime Minister Viktor Orban in Budapest, Hungary on April 7, 2026. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha anunciado el cierre de una intensa ronda de negociaciones de 21 horas con Irán celebrada en Pakistán, que ha terminado sin acuerdo y con la presentación de lo que Washington describe como su "oferta final".

Según ha explicado Vance, las conversaciones han incluido múltiples encuentros sustantivos entre ambas delegaciones, aunque sin avances decisivos. "Hemos mantenido varias conversaciones sustantivas con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos de América", ha señalado.

El dirigente estadounidense ha subrayado que Washington ha hecho constar sus posiciones durante el proceso negociador. "Hemos dejado muy claras cuáles son nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Lo hemos dejado tan claro como nos ha sido posible, y ellos han optado por no aceptar nuestras condiciones", ha añadido.

En el centro del desacuerdo, según ha indicado, se encuentra el programa nuclear iraní. "La simple realidad es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitan conseguir rápidamente un arma nuclear", ha afirmado Vance, insistiendo en que ese es el objetivo principal de la administración estadounidense.

El vicepresidente ha explicado que, pese a la duración de las conversaciones, no se ha logrado un compromiso verificable a largo plazo por parte de Teherán para renunciar al desarrollo de armamento nuclear. "La cuestión es si existe un compromiso real y duradero de que Irán no desarrollará un arma nuclear, no solo ahora o en dos años, sino a largo plazo. Eso todavía no lo hemos visto", ha señalado.

Durante la comparecencia, Vance ha detallado que Washington considera haber actuado con flexibilidad, pero ha reconocido la ausencia de avances. "Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe y hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho", ha indicado, antes de confirmar que la delegación estadounidense regresa a su país sin pacto.

En otro momento de sus declaraciones, el vicepresidente ha explicado que la delegación estadounidense mantuvo contacto permanente con el equipo del presidente Donald Trump durante todo el proceso, con varias comunicaciones a lo largo de la jornada. Asimismo, ha señalado que la propuesta presentada a Irán constituye la "oferta final y mejor" de Washington, a la espera de una respuesta por parte de Teherán.

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