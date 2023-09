VÍDEO: Von der Leyen defiende una ley del 'No es no' en UE porque "no puede haber igualdad sin acabar con la violencia"

ESTRASBURGO (FRANCIA), 13 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este miércoles desde el pleno del Parlamento Europeo la necesidad de que la Unión Europea cuente con una norma común que proteja el "principio básico de que 'No es no'" para poder combatir la violencia contra las mujeres.

"Me gustaría que se convirtiera en ley un principio básico: 'No es no'. No puede haber una verdadera igualdad sin acabar con la violencia", ha expresado Von der Leyen en su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) que se celebra en la sesión plenaria de Estrasburgo (Francia).

Las palabras de la política conservadora alemana han sido recibidas con aplausos en un hemiciclo que, antes del verano, ya fijó su posición negociadora para nuevas normas que refuercen la protección de las mujeres frente a la violencia e inició las negociaciones en julio con los Veintisiete sobre este asunto.

En las negociaciones, los eurodiputados defienden que el sexo sin consentimiento sea tipificado como delito de violación, pero los gobiernos, aún apoyando normas más estrictas para proteger a la mujer, rechazan incluir la violación como delito en esa nueva norma porque consideran que no hay base legal para ello y que no se puede regular bajo ese marco.

En este contexto, Von der Leyen ha agradecido a la Eurocámara su apoyo para sacar adelante un trabajo "innovador y pionero" en materia de igualdad de género, lo que, ha dicho, ha permitido concluir expedientes que podrían haber quedado "bloqueados para siempre", por ejemplo para aumentar la presencia de mujeres en los cuadros directivos de las grandes empresas o la adhesión "histórica" a la Convención de Estambul.

"Con la Directiva sobre transparencia salarial hemos convertido en ley el principio básico de que un mismo trabajo merece un mismo salario", ha razonado Von der Leyen, para quien "no existe un solo argumento por el cual una mujer debería ganar menos que un hombre por un mismo trabajo".

En todo caso, ha advertido, la tarea "está lejos de haber acabado" y por ello la Unión Europea debe "seguir presionando para progresar juntos".

