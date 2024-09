VÍDEO: Von der Leyen propone un sistema de incentivos que recompense la conservación de la naturaleza

BRUSELAS, 13 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado este viernes la creación de un sistema de incentivos que recompense las prácticas de conservación y restauración de la naturaleza en contraposición al modelo económico que se lucra de su destrucción.

"La conservación y restauración de la naturaleza tiene un claro interés económico", ha destacado la política alemana en su discurso de apertura de la conferencia sobre naturaleza 'Digital-Life-Design' (DLD) celebrada en Munich.

Von der Leyen ha animado a "crear un mercado para restaurar el planeta" a través de un "replanteamiento fundamental de la relación entre nuestra economía y el mundo natural", en un intento por apaciguar el enfrentamiento entre agricultores y ecologistas que marcó el inicio del año así como su campaña electoral para renovar el cargo.

"Todos hemos crecido con la idea de que la naturaleza no tiene precio", ha señalado, antes de apostillar que "uno puede enriquecerse extrayendo combustibles fósiles de la tierra, pero desde luego no se enriquecerá devolviendo el carbono a la tierra". "Se puede ganar mucho dinero arrasando un bosque, pero no plantando uno nuevo y dejando que envejezca", ha agregado.

Frente a este modelo "erróneo", que también ha extrapolado al sector agrícola, donde los beneficios aumentan si se utiliza más tierra y se cultiva de la forma más intensiva posible, propone acompañar las nuevas políticas climáticas de un sistema de recompensas que haga que la protección de la naturaleza sea atractiva desde el punto de vista económico.

Consciente de lo "acalorado" del debate sobre el futuro de la agricultura en Europa, la presidenta del Ejecutivo comunitario cree posible "conciliar los intereses de los agricultores con los de la naturaleza" para combatir el cambio climático, pese a que "las estructuras y prácticas agrícolas pueden alimentar estas crisis".

Por ello, considera que la agricultura sostenible es un instrumento "extremadamente importante para apoyar una agricultura que trabaje en sintonía con la naturaleza".

En este sentido, Von der Leyen ha planteado la creación de un mercado para restaurar el planeta, algo que "con las normas adecuadas, puede funcionar", al modo en que ya lo hace el del carbono, que ha recaudado hasta 180.000 millones de euros que se reinvirtieron en proyectos climáticos e innovación.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/904591/1/von-der-le...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06