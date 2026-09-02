VÍDEO: Von der Leyen y Rutte respaldan a Alemania y amenazan a Rusia con "más presión" ante el ataque en Leipzig

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte - DATI BENDO

Avisan de que amenazas como la registrada en el aeropuerto alemán forman parte de "la nueva normalidad"

BRUSELAS, 2 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han respaldado nuevamente este miércoles a Alemania tras el ataque atribuido a Rusia contra el aeropuerto de Leipzig, y han avisado a Moscú de que la Unión Europea y la Alianza Atlántica no solo aumentarán la presión sobre Rusia, sino que la mantendrán hasta que "deje de bombardear y matar a niños, hombres y mujeres inocentes".

En declaraciones a la prensa desde Bruselas tras mantener un reunión a puerta cerrada, ambos dirigentes han coincidido en denunciar la creciente "imprudencia" de Rusia y han asegurado que los ataques y amenazas de Moscú no lograrán dividir a los aliados ni hacerles retroceder en su apoyo a Ucrania, al tiempo que han defendido reforzar la cooperación entre la UE y la OTAN para responder a este tipo de acciones.

"No lo toleraremos. Estamos en plena solidaridad con Alemania", ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario, antes de advertir al Kremlin de que, si con este tipo de acciones pretende hacer que los aliados reconsideren su respaldo a Kiev, el efecto será precisamente el contrario. "La intimidación no funcionará", ha sentenciado.

Tras advertir de que Europa "debe asumir" amenazas como la registrada en el aeropuerto alemán de Leipzig forman parte de "la nueva normalidad", ha animado a prepararse para responder "más rápido y mejor" a las acciones de Rusia, tratando las infraestructuras cotidianas como posibles objetivos en primera línea y reforzando su protección.

Von der Leyen también ha apuntado a nuevas sanciones como parte de la respuesta europea, asegurando que la UE puede preparar medidas restrictivas para imponerlas "tan pronto como estos actos peligrosos que amenazan vidas sean atribuidos" a Rusia.

Por su lado, Rutte ha coincidido en denunciar que Rusia se ha vuelto "cada vez más temeraria" y ha señalado tanto el aumento de drones y misiles que penetran en el espacio aéreo aliado en el flanco oriental como el incremento de las actividades "híbridas" dirigidas directamente contra territorio de los aliados.

"Los ejemplos son muchos. Los peligros que plantea Rusia están claros", ha señalado el jefe de la OTAN, que ha expresado la "plena solidaridad" de toda la Alianza Atlántica con Alemania y ha asegurado que los aliados trabajan para estar preparados ante este tipo de amenazas.

Tras apuntar que espera ahondar en "esta estrecha cooperación" entre la UE y la OTAN, ha advertido igualmente al Kremlin de sus acciones no lograrán romper la unidad occidental. "Si Rusia piensa que nos dividirán con sus amenazas o que nos disuadirán de apoyar a Ucrania, se equivocan. Nuestra unidad es inquebrantable. Nuestro apoyo a Ucrania está claro", ha remachado.

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