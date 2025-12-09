VÍDEO: Zelenski asegura que está listo para celebrar elecciones tras las críticas de Trump

December 8, 2025, London, England, United Kingdom: UK Prime Minister Keir Starmer welcomes President of Ukraine VOLODYMYR ZELENSKYY to 10 Downing Street for a meeting with German Prime Minister Friedrich Merz and French President Emmanuel Macron.,Image: 1 - Tayfun Salci / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes que está listo para la celebración de elecciones tras las recientes críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, si bien ha recordado que la viabilidad del proceso depende de la seguridad y de cambios en la legislación para llevar a cabo los comicios bajo la ley marcial.

"He oído insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la Presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente falsa", ha señalado en declaraciones a los medios recogidas por la agencia de noticias Ukrinform durante su visita a Italia.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a Estados Unidos y a los socios europeos para que apoyen a Ucrania en el tema de la seguridad, aludiendo a que si cuentan con estas garantías podrían celebrar comicios en un plazo de "60 o 90 días".

"Personalmente, tengo la voluntad y la disposición para ello", ha asegurado el mandatario, instando además a los diputados del Parlamento ucraniano a plantear propuestas legislativas para modificar la ley de cara a celebrar comicios bajo la ley marcial.

Esto se produce después de que Trump asegurase en una entrevista a 'Politico' que "hace mucho" que no hay elecciones en Ucrania tras los reiterados aplazamientos a causa de la invasión rusa. "Creo que es el momento", aseguró el inquilino de la Casa Blanca.

"Están usando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que los ucranianos deberían tener esta opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no celebran elecciones", ha insistido. "Hablan sobre una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia", ha zanjado, en una crítica directa a Kiev.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1034680/1/zelenski-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06