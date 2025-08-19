VÍDEO: Zelenski ofrece a Trump comprar armas por 77.000 millones de euros a cambio de las garantías de seguridad

WASHINGTON, Aug. 18, 2025 -- U.S. President Donald Trump (L) welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the White House in Washington, D.C., the United States, on Aug. 18, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrived at the White House an - Europa Press/Contacto/Hu Yousong
MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que ha propuesto este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la compra de 90.000 millones de dólares (algo más de 77.200 millones de euros) en armamento del país norteamericano a través de la financiación de aliados europeos, a cambio de las garantías de seguridad de Washington.
Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha incidido en que la propuesta sigue bajo discusión y que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, si bien éste podría formalizarse en la próxima semana o en diez días, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.
El planteamiento de Kiev incluye asimismo la fabricación de drones, para lo que también espera llegar a un acuerdo con Washington.
Por su parte, el presidente Trump ha explicado que las garantías de seguridad a Ucrania aún está en fase negociación con los aliados de la OTAN, pero que Washington "se involucrará" en el proceso. "Lo vamos a discutir hoy, pero les brindaremos muy buena protección y seguridad", ha argüido.
Trump anunció el mes pasado el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, asegurando que será la Unión Europea quien pagará por ellos a través de la OTAN, quien ha asumido la coordinación del suministro de armamento a Kiev.
