VÍDEO: Zelenski pide a sus socios una mayor presión sobre Rusia: "Bloquear suministros y ampliar sanciones es clave"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha alabado este sábado la "eficacia" de las operaciones del Servicio de Seguridad ucraniano, pero ha advertido de que sus "ataques profundos y medidas especiales" no son suficientes, por lo que ha apelado a sus socios internacionales a incrementar la presión sobre Moscú para frenar la producción rusa de misiles y drones.

"El año pasado, con muchos socios, establecimos una nueva cooperación para sincronizar las sanciones, pero el ritmo debe ser mucho mayor. La producción rusa de misiles y drones no puede existir sin el suministro de componentes de otros países. Por eso, bloquear los suministros y ampliar las sanciones es una de nuestras prioridades clave. También debe ser una prioridad para nuestros socios. Nuestras instituciones deben trabajar en esto más activamente", ha expresado el mandatario en su mensaje vespertino diario.

A este respecto, Zelenski ha defendido la necesidad de fortalecer los vínculos diplomáticos con sus aliados internacionales, recordando que "la colaboración con (sus) socios siempre ha sido del más alto nivel", y ha asegurado que "Ucrania nunca no ha sido ni será un obstáculo para la diplomacia" al tiempo que ha insistido en que "solo Rusia está en el origen de esta guerra, razón por la que merece todas las represalias y la presión" de la comunidad internacional.

El presidente de Ucrania ha alertado asimismo de los repetidos intentos por parte de Rusia de socavar las relaciones de Kiev con sus socios y ha informado de que sus equipos están documentando "cuidadosamente cada uno de estos intentos" para proporcionar una "respuesta tangible" a través de sus servicios especiales, sus agencias de inteligencia, la cooperación política con sus socios y, en particular, las sanciones.

"Tenemos un plan de acción para el sector de defensa, al igual que para la diplomacia. Y depende exclusivamente de la determinación de nuestros socios: qué plan tendrá prioridad este año. Hay que poner fin a la guerra. Esto requiere presionar a Rusia. Quienes dominan el lenguaje de la balística y los 'shaheds' solo entienden la fuerza. Estamos trabajando para garantizar que el mundo actúe con eficacia", ha sentenciado el mandatario ucraniano.

Zelenski ha pronunciado estas palabras en un momento en el que Ucrania asiste a un recrudecimiento de la violencia en el marco de la guerra iniciada por Rusia, especialmente tras las últimas semanas de ataques rusos contra la infraestructura del país y, más concretamente, tras el ocurrido en la madrugada de este pasado viernes, caracterizado por el uso del misil balístico hipersónico 'Oreshnik', por segunda vez desde el inicio del conflicto en 2022.

