VÍDEO: Zelenski reclama de nuevo el ingreso de Ucrania en la OTAN: "Nuestra capacidad haría a la Alianza más fuerte"

07 July 2026, Turkey, Ankara: Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks at the Defence Industry Forum during the 36th NATO Heads of State and Government Summit in Ankara. Photo: Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

Nueve países de la UE piden un uso "pragmático" del préstamo a Ucrania para comprar armamento a terceros países

ANKARA, 7 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a reclamar el ingreso de Ucrania en la OTAN, esgrimiendo que a diferencia de lo que ocurría cuando inició la invasión rusa en 2022, su país es ahora una "fuente de capacidad defensiva extraordinaria" cuyos conocimientos estos años de guerra harían "más fuerte" a la Alianza.

Así lo ha afirmado durante su intervención este martes en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara que se celebra los días 7 y 8 de julio en la capital tuca, en la que ha preguntado a los asistentes si realmente creen que "lo correcto" sería dejar fuera a Kiev de la Alianza.

"Tengo una pregunta para ustedes. ¿Realmente creen que sería correcto dejar fuera de la OTAN a un país y a un pueblo con este nivel de capacidad defensiva? Si ya tenemos estas capacidades, si los ucranianos ya saben luchar así, entonces tiene sentido que estas capacidades pasen a formar parte de la defensa colectiva de la alianza. Eso nos haría a todos más fuertes", ha esgrimido.

Zelenski ha opinado que la adhesión de Ucrania a la organización "sería natural", porque la OTAN ya permanece junto a Kiev frente "a la fuente del problema, Rusia", toda vez que se ha eliminado "la idea de que Moscú tenga una retaguardia estratégica".

"Rusia creía que tenía una ventaja territorial. Nadie más poseía una zona profunda donde pudiera mantener a salvo su producción militar, su equipo militar y todo lo demás. Su guerra dependía de creer que nadie podría alcanzarlos. Y los hemos alcanzado. Justo ayer, drones ucranianos rompieron las defensas de Rusia y atacaron una refinería de petróleo rusa en Donetsk", ha celebrad.

SE NECESITAN PATRIOTS EUROPEOS

Durante su intervención también ha resaltado la importancia de los ·excelentes" sistemas antimisiles Patriot que produce Estados Unidos, pero ha avisado de que "las guerras de hoy" han demostrado que la producción actual "no basta para satisfacer la creciente demanda de protección contra misiles balísticos".

"Eso es un hecho, y debemos responder a ese hecho", ha asegurado el mandatario, quien ha insistido en que "quienes defienden la vida necesitan más Patriots". En este sentido, ha revelado que Kiev ya negocia con Washington licencias de producción de estos sistemas y ha urgido a Europa a desplegar su propio escudo antibalístico "lo antes posible" y de forma "asequible y masiva", advirtiendo de que la seguridad continental "no puede esperar hasta 2030 o más allá".

NUEVE MINISTROS UE PIDEN FLEXIBILIDAD PARA UCRANIA

En otro orden de cosas, los ministros de Defensa de nueve países de la Unión Europea han reclamado este martes a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y al comisario de Defensa, Andrius Kubilius, que den más flexibilidad a Ucrania para usar el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania en compras a terceros países.

En concreto, los jefes de Defensa de Alemania, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Polonia, Lituania, Estonia y Letonia han enviado una carta conjunta a la Comisión Europea en la que reclaman que se agilice la aprobación de los calendarios de armamento para Ucrania mediante el uso "pragmático" de excepciones que permitan adquirir material militar fabricado fuera del bloque, sin esperar a que concluyan los mapeos y estudios del mercado de defensa europeo.

Todos ellos han mencionado una reciente reunión en Bruselas con Ucrania en la que Kiev expresó que tiene necesidades militares urgentes para las que no hay alternativa europea o que las industrias europeas no pueden atender a tiempo, entre ellas misiles de defensa antiaérea PAC-3 (compatibles con el sistema Patriot), los misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM, los misiles de largo alcance ATACMS, los señuelos aéreos ADM-160 MALD y los misiles antirradiación AGM-88 HARM, todos ellos de fabricación estadounidense.

"Aprovechar plenamente los instrumentos disponibles ayudará a mantener el impulso y permitirá a Ucrania acceder a las capacidades que necesita sin demoras innecesarias. Esto contribuirá a que Ucrania siga resistiendo y a salvar vidas humanas", han esgrimido los nueve ministros de Defensa.

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