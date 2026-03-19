Líderes de la UE dan el visto bueno a los esfuerzos para desbloquear Ormuz "cuando se den condiciones"

HANDOUT - 18 March 2026, Belgium, Brussels: A general view of the European Council ahead of an EU leaders summit. Photo: Frederic Sierakowski/European Council/dpa - Frederic Sierakowski/European Co / DPA

Llaman al "pleno respeto" del Derecho Internacional "a todas las partes"

BRUSELAS, 19 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Los Veintisiete líderes de la Unión Europea han dado su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones".

Así se recoge en las conclusiones del Consejo Europeo aprobado en la reunión de jefes de Gobierno y de Estado que tiene lugar este jueves en Bruselas, donde también llaman a una desescalada del conflicto en Oriente Próximo y reclaman "pleno respeto al Derecho Internacional a todas las partes", aunque sin una mención explícita a Estados Unidos e Israel.

"El Consejo Europeo celebra el refuerzo anunciado por algunos Estados miembro, incluso mediante una coordinación reforzada con los socios de la región, para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una vez se den las condiciones necesarias", se lee en el texto aprobado por unanimidad.

El posicionamiento de la UE tiene lugar después de que Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón hayan expresado este jueves su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el transito seguro por el estrecho de Ormuz, en plena polémica por la negativa de estos países a sumarse a la misión naval propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien posteriormente ha asegurado que no necesita ayuda para mantener abierto el paso.

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