VÍDEO:Gobierno defiende que España es "socio fiable" ante las críticas de EEUU por vetar el uso de bases y espacio aéreo

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 31 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

Saiz afirma que la defensa del derecho internacional "no supone en modo alguno la ruptura del vínculo transatlántico"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido que España es un "socio fiable" tras las críticas del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por vetar al uso de las bases militares conjuntas y el espacio aéreo, y "presumir" de ello.

Rubio también cuestionó la función de la OTAN si Estados Unidos no puede utilizar las bases "cuando lo necesita". "Pero si la OTAN sirve solo para que defendamos a Europa si son atacados mientras ellos nos niegan acceso a sus bases cuando las necesitamos... no es un acuerdo muy bueno", planteó.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Saiz ha apuntado que las relaciones del Gobierno español con Estados Unidos son "absolutamente normales y fluidas", no solamente a nivel diplomático, "sino también a niveles de gobierno".

Así, ha puesto de ejemplo que el Ejecutivo español, tal y como anunció el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abrirá dos oficinas comerciales más a las cinco existentes en Estados Unidos. "Las empresas españolas invierten en Estados Unidos y también somos el principal destino inversor", ha asegurado.

En este contexto, Saiz ha reiterado que la defensa del derecho internacional que ejerce el Gobierno de España en conflictos como el de la guerra de Irán "no supone en modo alguno la ruptura del vínculo transatlántico".

Dicho esto, la ministra ha indicado que España "siempre" está "al lado del derecho internacional" pero que, "indudablemente", es "un socio fiable y leal", y mantiene, "a todos los niveles, unas relaciones fluidas" con EEUU.

CONDENA A LOS ATAQUES CONTRA MISIONES DE PAZ EN LÍBANO

Por otra parte, la portavoz del Gobierno ha condenado los ataques contra misiones de paz de Naciones Unidas en Líbano en los que han fallecido tres cascos azules en apenas 24 horas y ha advertido de que este tipo de acciones constituyen "una agresión injustificable a toda la comunidad internacional".

Saiz ha trasladado las condolencias del Ejecutivo a las familias de las víctimas y ha subrayado que los ataques contra fuerzas desplegadas bajo bandera de Naciones Unidas "podrían tratarse de crímenes de guerra", en línea con lo señalado por el secretario general de la organización, António Guterres.

La portavoz ha enmarcado estos hechos en un conflicto que, más de un mes después de su inicio, ha dejado "miles de muertos, decenas de miles de heridos y millones de desplazados", además de extenderse a nuevas zonas y aumentar la inestabilidad en la región. "Se ha cruzado una línea roja", ha sentenciado.

Saiz ha vuelto a defender la posición del Gobierno de España contraria a la guerra, que ha definido como "ilegal", y ha asegurado que responde a una concepción del orden internacional basada en normas y no "en la ley del más fuerte".

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