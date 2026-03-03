VÍDEO:Gobierno no teme "consecuencias" por parte de EEUU por no permitir el uso de las bases y defiende que no está solo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formació - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que el Gobierno no teme que pueda haber "ninguna consecuencia" a su negativa a permitir a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para su operación militar en Irán, al tiempo que ha negado que se esté quedando solo en su postura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares ha defendido una vez más la negativa del Gobierno, insistiendo en que la operación lanzada por Estados Unidos e Israel no cuenta con el aval de la ONU y no se enmarca en el convenio firmado bilateral que permite el uso de las dos bases, de soberanía española.

Por tanto, "no hay nada extraño ni sorprendente" en la decisión del Gobierno y por ello, ha agregado, "no esperamos en absoluto ninguna consecuencia". Asimismo, el ministro ha dicho que no ha habido ningún contacto con la Administración de Donald Trump y ha asegurado que no ha llegado "queja ninguna" por su posicionamiento.

En cuanto a las críticas hacia el Gobierno por no alinearse con Estados Unidos ni secundar tampoco la postura adoptada por Alemania, Francia y Reino Unido, que se han mostrado dispuestos a intervenir para defender sus intereses y lo de sus aliados en la región, Albares ha dicho que le suena "familiar".

Así, ha recordado que también se dijo lo mismo cuando el Gobierno decidió reconocer el Estado palestino. "También en esos momentos se decía que íbamos solos, luego resultó que no íbamos solos. Éramos los primeros y estábamos liderando una inmensa mayoría que venía después con nosotros", ha esgrimido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1065404/1/gobierno-no-te...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06