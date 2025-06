MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en la madrugada de este sábado la muerte de otro comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, tras lanzar una nueva andanada de ataques contra territorio iraní en un contexto marcado por la escalada bélica entre ambos países y los bombardeos mutuos de la última semana.

"La Fuerza Aérea ha iniciado una ola de ataques contra la infraestructura de almacenamiento y lanzamiento de misiles en el centro de Irán", ha comunicado el Ejército israelí en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X pocos minutos después de reportar "la detección de misiles lanzados desde Irán", que han llevado a activar las alertas "en varias zonas del país".

Momentos antes, las Fuerzas Armadas de Israel habían denunciado a través de la misma plataforma la identificación de drones y misiles procedentes de Irán, lo que ha llevado a instar a la población a no abandonar las zonas protegidas "hasta nuevo aviso" y obedecer las instrucciones del Comando del Frente Nacional.

"Actualmente, la Fuerza Aérea trabaja para interceptar y atacar donde sea necesario para eliminar la amenaza. La defensa no es hermética, por lo que las instrucciones del Comando de Defensa Aérea deben seguir obedeciéndose", han apostillado.

Más adelante, no solo han asegurado haber derribado "con éxito" algunos objetivos aéreos "sospechosos", sino que han revelado haber terminado con la vida de un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés).

"Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron al comandante de la segunda unidad de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria", han declarado también a través de X.

El fallecido ha sido identificado como Amin for Judkhi, un "comandante de la segunda unidad de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea de la IRGC" que "promovió cientos de lanzamientos de vehículos aéreos no tripulados" desde la zona de Ahvaz, en el suroeste de Irán, hacia Israel.

Israel inició el 13 de junio una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia.

Los bombardeos de Israel tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní de cara a un nuevo acuerdo tras la decisión de Estados Unidos en 2018, cuya celebración estaba prevista el 15 de junio en la capital de Omán, Mascate, si bien las autoridades iraníes anunciaron su cancelación a causa de los ataques israelíes.

