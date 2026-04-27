VÍDEO:Margarita Robles reivindica"compromiso total" de España con la OTAN:"Que nadie nos dé lecciones. Exigimos respeto"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la base aérea de Zaragoza, a 27 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Esta visita forma parte de su agenda de trabajo para el seguimiento de la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido el compromiso de España con la defensa de la Alianza Atlántica y de Europa y ha pedido respeto y que se reconozca la labor del país: "España es un país comprometido con la paz. Nosotros, que defendemos la paz, tenemos la autoridad moral para decir que nadie nos dé elecciones y para exigir respeto", ha reclamado en respuesta a las declaraciones del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que días atrás acusó a los aliados europeos de aprovecharse de la protección militar estadounidense.

"Si hay un país que está comprometido en la defensa de la Alianza Atlántica y en la defensa de Europa, sin ninguna duda, es España. Pido respeto a todo el mundo y que, además, se reconozca la labor que realiza España", ha reivindicado Robles este lunes en declaraciones a los medios de comunicación nada más aterrizar en la Base Aérea de Zaragoza antes de acercarse a visitar a los militares heridos en los recientes accidentes del Campo de Maniobras de San Gregorio y de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca.

Un "compromiso firme" que, ha asegurado, no se queda en palabras, sino que también se sostiene con hechos: "España es uno de los países más serios y más comprometidos en la Alianza Atlántica, en la que estamos en innumerables misiones y muchas veces prácticamente llevando el peso de ellas. Nuestros militares están permanentemente ofreciendo todo lo mejor en misiones que no son fáciles como la de la policía aérea del Báltico o las misiones en Letonia o en Eslovaquia. Así que compromiso total con la Alianza Atlántica", ha zanjado.

La ministra ha sido recibida por el jefe de la Base Aérea, el general de brigada Luis ALberto Martínez Ruiz, y ha atendido a los medios con el Airbus A400M Atlas de fondo por expreso deseo del Ministerio, lo que ha movilizado a personal del Ala 31, unidad de transporte aéreo militar.

Robles ha reconocido, no obstante, que la Unión Europea "tiene que seguir reforzando sus políticas de seguridad y defensa" y, en esa línea, ha insistido en el esfuerzo inversor que viene realizando el Gobierno de España en Defensa hasta los 33.000 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB que exigía la OTAN. Un paso adelante en el que el Ministerio marca como "prioridad" la renovación de los vehículos de combate, más si cabe tras el accidente del pasado 10 de abril en el que cinco militares resultaron heridos en el vuelco de un blindado militar del Regimiento Pavía nº4 en el Campo de Maniobras de San Gregorio de Zaragoza.

"Evidentemente vamos a seguir haciendo todo lo posible para que se pueda trabajar en las mejores condiciones de seguridad", ha aseverado antes de advertir de que las Fuerzas Armadas "es una profesión de riesgo", condición por la cual, ha sacado ella misma a colación, "hemos puesto en marcha todo el proceso para declarar la profesión de riesgo".

Una mejora ante la que la Asociación de Tropa y Marinería --ATME-- le ha reclamado que no queden excluidos los militares adscritos a las Clases Pasivas --sistema de pensiones para militares de carrera y determinados funcionarios civiles-- ni quienes sirvieron como tropa y marinería de forma temporal.

En ese propósito por mejorar los medios del Ejército, la ministra sí ha mostrado su doble preocupación por los retrasos en la entrega del VCR 8x8 'Dragón, el nuevo vehículo de combate sobre ruedas del Ejército de Tierra español, y la indefinición del Programa FCAS ('Future Combat Air System') que integran Alemania, Francia y España.

Sobre esta segunda iniciativa, Robles ha asegurado que España está "firmemente comprometida" y ha pedido a las administraciones francesa y alemana seguir adelante "o que por lo menos se tomen decisiones para saber a qué atenernos".

APOYO A LOS HERIDOS Y ATERRIZAJE DE EMERGENCIA

Margarita Robles se ha desplazado a Zaragoza para conocer la evolución y el estado de los militares heridos en los dos recientes accidentes y trasladarles "el apoyo, el orgullo y el cariño". Para ello, también tenía previsto reunirse con el general jefe de la Brigada Aragón I, con el coronel del Regimiento Padilla y con el teniente coronel de la Escuela de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca.

A todos ellos les ha transmitido "el apoyo, el orgullo y la satisfacción de Zaragoza y de todo Aragón por el complicado trabajo lleno de riesgos que realizan".

Durante la comparecencia de la ministra han sonado unas sirenas de alarma que anunciaban la activación de un aterrizaje de emergencia de uno de los dos F-18 que esta mañana habían despegado en un ejercicio programado y que se ha visto abortado por una complicación en esa aeronave. Una maniobra de aproximación y viraje antes de aterrizar que Margarita Robles ha presenciado junto al jefe de la Base Aérea. Incluso ha tratado de comunicarse por radio con el piloto.

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