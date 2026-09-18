VÍDEO:México.-Albares agradece México la rapidez en caso del asesinato de Claudia Tacoronte, el autor "habría confesado"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los meduios a su llegada a la III edición de 'Diálogos para la Seguridad', en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a 17 de septiembr - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido a su homólogo mexicano, Roberto Velasco, la "rapidez" con la que se ha procedido al arresto del presunto asesino de la joven española Claudia Tacoronte en Morelos, quien ya "habría confesado" el crimen.

En un mensaje de audio difundido por su Ministerio, Albares ha explicado que ha hablado este viernes con el canciller mexicano, quien le ha informado de que el presunto asesino "ha sido detenido y habría confesado ya la autoría de los hechos".

El jefe de la diplomacia ha aprovechado para trasladar "el agradecimiento por la rapidez con la que se están produciendo las investigaciones, que se llegue hasta las últimas responsabilidades y desde luego que todos aquellos que hayan estado implicados en este hecho respondan ante la justicia".

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció este jueves el arresto de Francisco Javier N, alias 'El Trompas', como presunto autor del asesinato de Tacoronte, estudiante de 21 años que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha informado que se pedirá la pena máxima de 70 años contra el presunto asesino, detenido este jueves en Cuautla, y ha precisado que el móvil del asesinato fue el robo del teléfono móvil, según informan los medios locales.

Por su parte, la gobernadora de este estado mexicano, Margarita González Saravia, ha asegurado que "esta detención no significa que el caso está cerrado". "Se tiene que esclarecer los hechos para determinar las responsabilidades, conforme a la ley, de este individuo", ha añadido, prometiendo que "en Morelos no habrá impunidad". "Cualquier feminicidio nos duele y cualquier feminicidio será esclarecido", ha recalcado.

Entretanto, Albares ha asegurado que tanto la Embajada como el Consulado de España en México al igual que las autoridades mexicanas están "a total disposición de la familia y haciendo en estos momentos todo aquello que es posible para esclarecer este caso y arropar en esta situación" a los familiares de la estudiante asesinada.

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