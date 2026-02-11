VÍDEO:Óscar López pregunta si siguiente Medalla de Ayuso será a Netanyahu tras la anunciada a EEUU:"Avergüenza a Madrid"

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tras la reunión interparlamentaria del PSOE de Madrid, en la Biblioteca Central de Leganés, a 6 de febrero de 2026, en Leganés, Madrid (España). El objetivo de la reunión es coord - A. Pérez Meca - Europa Press

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha preguntado este miércoles si la siguiente Medalla Internacional que otorgue la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, será para el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, tras anunciar una para el Estados Unidos capitaneado por Donald Trump.

"Dio una a Milei hace poco, ahora a Trump y el próximo será Netanyahu", ha augurado en los pasillos del Congreso de los Diputados tras cargar a través de sus redes sociales contra la intervención de Ayuso en una cumbre celebrada en Mar-a-lago, donde el presidente estadounidense tiene su residencia.

El líder de los socialistas madrileños ha afirmado que la mandataria regional "avergüenza a Madrid" con esta distinción "el año del ICE, de las amenazas a Dinamarca, del apoyo a Netanyahu y de las guerras comerciales".

A pesar de ello ha pedido no perder el foco en las "polémicas que alimenta para tapar lo que está pasando en Madrid, que es un millón de personas en listas de espera".

Ayuso ha afirmado que EEUU es el "principal faro del mundo libre", a lo que López ha respondido que ella es "el faro de Quirón". "En la Comunidad de Madrid, Ayuso le está robando dinero a los madrileños para hacer un negocio privado que acaba en su ático", ha insistido.

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España. Este mismo reconocimiento ha sido recibido en los últimos años por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022), República de Ecuador, Daniel Noboa (2023), o Argentina, Javier Milei (2024).

