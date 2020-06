VÍDEO:Sánchez avanza la apertura de fronteras UE el 21 de junio y para países no Schengen el 1 julio, como pide Bruselas

En la última conferencia del estado de alarma, dice que las fronteras con Portugal se abren el 1 de julio como le ha pedido el país vecino

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo a los presidentes autonómicos, durante la decimocuarta videoconferencia que se celebra durante el decreto de alarma, que se levantarán los controles de las fronteras de la Unión Europea a partir del 21 de junio, según han adelantado a Europa Press fuentes autonómicas. Además, a partir del 1 de julio se abrirán con todos aquellos países fuera de Schengen.

Esta última Conferencia de Presidentes por vía telemática se produce justo cuando se cumplen tres meses desde el inicio del estado de alarma en España, el pasado 14 de marzo. Este lunes alrededor del 70% de la población inicia ya la fase 3 de la desescalada y Galicia inaugura la nueva normalidad, convirtiéndose en la primera autonomía que abandona el estado de alarma.

El jefe del Ejecutivo les ha argumentado que esta decisión sobre las fronteras se adopta ante la evolución favorable de la pandemia, por lo que a partir del 21 de junio, se levantarán los controles fronterizos de todos los países del tratado de Schengen y en España también se levantará la cuarentena de catorce días que se había establecido para todas las personas que llegaran a España de fuera.

No obstante, habrá una excepción, la de Portugal, que ha pedido que sus fronteras con España no se abran hasta el uno de julio. No obstante, la decisión anunciada hoy por Pedro Sánchez supone adelantar 10 días la apertura prevista de las fronteras para el primero de julio. Este adelanto se une al proyecto piloto que comenzará el próximo lunes en Baleares, donde está previsto que lleguen unos 11.000 turistas alemanes.

Según han precisado fuentes autonómicas en relación con la apertura de fronteras, Sánchez ha subrayado en la reunión que las van a levantar el 21 de junio para todos los países Schengen; el 1 de julio para la frontera con Portugal porque así lo han pedido los portugueses; y a partir del 1 de julio "con todos aquellos países de fuera de Schengen".

El jefe del Ejecutivo ha explicado durante la reunión de hoy que, como consecuencia de la relación "tan especial" que tienen con Portugal, el 1 de julio celebrarán tanto en España como en Portugal en la frontera un encuentro entre el Rey y él mismo en representación de España y el presidente de la República y primer ministro portugués. Según ha dicho, lo harán en territorio español y en territorio portugués y están ultimando el lugar y las dos ciudades en las que se reunirían los cuatro representantes de ambos Estados.

Además, el jefe del Ejecutivo ha trasladado a los presidentes autonómicos que están "pendientes todavía de que se haga un listado conjunto" por parte de la Comisión Europea en relación con "las restricciones a terceros países en su circulación hacia el continente europeo".

Sánchez ha reconocido que este es un tema "crítico" porque la evolución de la epidemia en Europa "va francamente bien" pero en el resto del mundo como en el continente americano va "muy mal". También ha citado en este punto a otros países cercanos a Europa como Rusia.

El pasado jueves, Bruselas ya dijo que confía en que los Estados miembro sean capaces de consensuar una lista cerrada pero "revisable periódicamente" de países terceros que no suponen un riesgo y cuyos nacionales podrán viajar este verano al conjunto de la UE, puesto que una vez llegado a un país del bloque tendrá libertad de movimiento por todos los Estados miembro.

La lista deberá basarse en criterios epidemiológicos, a pesar de las dificultades que la comisaria ha reconocido que existen para recabar datos verificables en determinados países, y deberá también tener en cuenta cuestiones como las medidas de contención durante el viaje que son capaces de aplicar estos destinos y que sigan el principio de reciprocidad.

Durante la reunión, Sánchez ha confirmado que ésta será la última videoconferencia con los presidentes autonómicos, justo cuando se cumplen tres meses desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. El presidente del Gobierno les ha emplazado a una Conferencia presencial a finales de julio, una vez que se hayan celebrado las elecciones autonómicas de Galicia y del País Vasco.

Pedro Sánchez también ha adelantado los datos de los últimos 7 días, que arrojan un total de 235 nuevos contagiados y a 27 el de fallecidos por coronavirus. También les ha explicado que la tercera oleada de test de seroprevalencia se conocerá a partir del próximo 22 de junio, una vez que todo el territorio esté fuera ya del estado de alarma.

Está previsto que el presidente del Gobierno comparezca al término de este encuentro, al que también asisten la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Educación, Isabel Celáa; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; y el ministro de Sanidad.

Esta última videoconferencia se celebra cuando el Gobierno ha aceptado ya que Galicia abandone la fase 3 del plan de desescalada por lo que el próximo lunes entrará en lo que se ha denominado la nueva normalidad, convirtiéndose así en la primera comunidad que abandona el estado de alarma.

Además, el Gobierno ha aceptado el avance el lunes 15 de junio a fase 3 de las provincias manchegas de Toledo, Ciudad Real y Albacete, fase en la que ya estaban Cuenca y Guadalajara. Progresan igualmente a la fase 3 Burgos, Palencia, León, Zamora y Valladolid en Castilla y León, mientras el resto de provincias continuarán en fase 2.

Pasan igualmente al último escalón del plan de desescalada las tres provincias de la Comunidad Valenciana, así como las zonas sanitarias de Cataluña central y de Girona y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Además, en el caso de la dos provincias de Extremadura, a partir del lunes se podrá producir la movilidad de los ciudadanos entre ellas, que hasta el momento se ha mantenido restringida.

Seguirá en fase 2 por tanto el resto de Cataluña y la Comunidad de Madrid, así como las provincias de Castilla y León que no han avanzado: Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. Podrán pedir en los próximos días el progreso de fase y cada caso se debatirá y decidirá, aunque todo el país abandonará las fases de la desescalada cuando el estado de alarma concluya el 21 de junio.

