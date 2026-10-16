October 15, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President DONALD J TRUMP speaks as members of professional police and firefighters organizations eat lunch in the Rose Garden of the White House in Washington, DC. - Tom Brenner-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre

Sobre el fracaso de la columna del Ejército ruso que avanzaba en 2022 hacia Kiev: "No sé si llamarlo suerte o mala suerte, francamente"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su par ucraniano, Volodimir Zelenski, "no es un buen tipo" para tratar con la Casa Blanca y que, si finalmente existe "algún tipo de acuerdo, no será con él", en medio de las tensiones entre Kiev y Washington, acentuadas por la decisión del Ejecutivo norteamericano de permitir la comercialización del diésel ruso en Estados Unidos a la vez que pide al Gobierno de Zelenski que detenga sus ataques a instalaciones energéticas rusas.

"Zelenski no es un buen tipo con el que podamos tratar", ha declarado el magnate republicano en una entrevista con la cadena conservadora Newsmax en la que ha aseverado que si Ucrania alcanza un acuerdo con Rusia para detener la guerra, "no será con él".

Asimismo, Trump ha asegurado que el mandatario ucraniano "dice que quiere llegar a un acuerdo, pero no". "No soy un gran fan de Zelenski", ha esclarecido para, acto seguido, acusar a su Gobierno de haber "destrozado" su país, si bien ha querido conceder que "en realidad "todo empezó con (el expresidente de Estados Unidos) Barack Hussein Obama, cuando les obligaron a ceder Crimea (...), la parte más valiosa de Ucrania".

Rusia se anexó la península de Crimea entre febrero y marzo de 2014, pero Trump ha querido mencionar también eventos más recientes, específicamente la última (y única) ocasión en que Zelenski se reunió de manera oficial con el presidente ruso, Vladimir Putin, lo que terminó como "un encuentro nefasto".

"Putin detesta a Zelenski, y Zelenski detesta a Putin. Cuando existe un odio así, es muy difícil llegar a un acuerdo", ha estimado el líder republicano, que, poco después, ha manifestado que el conflicto "debería terminar pronto" porque "a ambos les gustaría que terminara", aunque al magnate, como ha insistido en aclarar, le "resulta más difícil tratar con Zelenski que con Putin".

La guerra, de todos modos, "nunca debería haber comenzado", ha opinado Trump, que ha sostenido que "si las elecciones en Estados Unidos no hubieran estado amañadas, esto nunca habría ocurrido", en alusión a los comicios que perdió contra el expresidente demócrata Joe Biden y que, pese a las múltiples investigaciones que han descartado tal posibilidad, continúa disputando cinco años después.

"Eso es lo más triste de todo", ha proseguido, antes de valorar que la invasión rusa de Ucrania, "en teoría, se suponía que iba a ser una guerra muy, muy rápida", si no fuera porque a inicios de 2022, una kilométrica columna armada rusa en dirección a Kiev sufrió fallos mecánicos, escasez de combustible y las dificultades de un terreno, fuera de carreteras y autopistas, enfangado por la nieve derretida y las lluvias de la época, circunstancias que, sumadas a la resistencia ucraniana, cortaron su avance hacia la capital.

"No sé si llamarlo suerte o mala suerte, francamente", ha expresado Trump acerca de que las tropas rusas no hubieran tomado entonces la capital de Ucrania, alegando que "han pasado cinco años" y el país "ha perdido a muchísimos de sus hombres, y Rusia también, pero Rusia es un país enorme (...), tiene millones de habitantes".

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