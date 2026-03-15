El viento provoca cortes de luz en comarcas de Girona a miles de clientes

Una de las afectaciones - @EMERGENCIESCAT

GIRONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viento sigue provocando cortes de luz este domingo por la tarde en comarcas de Girona a miles de clientes, informa Protecció Civil de la Generalitat vía X.

En el Ripollès, un árbol caído sobre una línea de alta tensión ha dejado sin luz a 2.900 clientes, y Endesa trabaja para retirarlo;en otras comarcas de Girona suman 5.031 clientes afectados per 7 líneas de media tensión afectadas por el viento y la caída de árboles.

La compañía "ha reforzado los equipos operativos sobre el terreno, así como los recursos del centro de control" para reaccionar a las incidencias, que sobre todo son caída de ramas, árboles u otros elementos sobre las líneas.