Villalar conmemorará mañana los 50 años del 'Canto de Esperanza', el himno popular de la fiesta de CyL

Imagen de los primeros integrantes del Mester de Juglaría - NUEVO MESTER DE JUGLARÓA

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros vivirá este jueves, 23 de abril, una "jornada histórica" bajo el lema 'Son de Castilla y León' que rendirá especial tributo al Nuevo Mester de Juglaría, el grupo segoviano que ha puesto la banda sonora a las últimas cinco décadas de fiesta comunera con su canción 'Castilla, Canto de Esperanza', incluida en el disco 'Los Comuneros' que cumple este año su 50 aniversario, como la fiesta.

Esta canción musicalizó un fragmento del poema épico 'Los comuneros' publicado en 1972 por el poeta berciano Luis López Álvarez y se ha convertido en el 'himno popular' de la fiesta de Castilla y León. La letra narra la derrota de los líderes comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en abril de 1521 tras levantarse contra el centralismo imperialista de Carlos I y en defensa de la libertad y de la justicia social.

"Mil quinientos veintiuno y en abril para más señas en Villalar ajustician quienes justicia pidieran, en Villalar ajustician quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos sean aquellos los que ajusticiar quisieran al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra", empieza la letra que pone música a este 'himno popular' que el alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, ha pedido cantar de forma conjunta este jueves.

Para ello, la programación de Villalar 2026 titulada 'Son de Castilla y León' tendrá un momento especial a las 13.30 horas del 23 de abril con un homenaje en la campa al Nuevo Mester de Juglaría que este martes ha recibido el Premio Castilla y León de las Artes en su edición correspondiente a 2025 "por su papel esencial en la preservación, a través de la música, de la cultura y las tradiciones castellanas y leonesas".

El 50 aniversario del 'Canto de Esperanza' coincide además con el medio siglo de la primera concentración reivindicativa en Villalar protagonizada por unas 400 personas que se dieron cita en la campa de manera clandestina en lo que supuso el germen de la fiesta, autorizada un año después.

Para conmemorar este doble aniversario, la programación Villalar 2026 incluye diversos actos entre los que destaca además la instalación en el acceso principal a la campa de la escultura de bronce 'Lazo comunero' del artista vallisoletano Jesús Hilera que recuerda el primer Villalar de 1976.

Además, Villalar será este jueves la sede de la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León que ha reconocido la trayectoria del músico Luis Antonio Pedraza de Castro, el Grupo Tahona y la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda en las categorías Individual, Mejor Grupo y Mejor Iniciativa, respectivamente.

El alcalde de Villalar ha reconocido que celebrar esta cita le ha costado "mucho esfuerzo" y destacado la configuración de un programa con 33 actuaciones en tres escenarios diferentes y en el que "se ha quedado mucha gente sin poder actuar porque es imposible", aseguró el pasado viernes en el acto de presentación del manifiesto.

El escenario de la Casa de Cultura acogerá las actuaciones de El Naán Trio, Rubén Ruiz y El Archiperrero mientras que la mayor parte de las actuaciones tendrán lugar en el escenario principal de la Campa donde se darán cita Pepe Colas y los Punkifolkis, Atraque Barraque, Divertimento Folk, Carlos Soto y el Nuevo Mester de Juglaría, por la mañana.

Ya por la tarde será el turno de las actuaciones de Guille Jové, Ronda Segoviana, Andaraje, El Nido, Delameseta, Dulzaro, Luis Antonio Pedraza y Castora Herz y la Quadrilla.

Por su parte, al escenario de danzas se subirán los grupos Castiella, Centro Leonés, Entre Ríos, Los Alfares, La Ermita, A.C. La Aldaba, A.C Tresbolillo, G.D. Alquería y A.C. Zagalejo.

"Tenemos gente tan buena como la que actúa el 22 en las provincias", aseguró en alusión a los conciertos que ha programado la Fundación Valores de la Junta de Castilla y León en doce localidades de la Comunidad.