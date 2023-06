Viuda de Ordóñez ve terrible que exconvictos de ETA vayan en listas tras "eliminar" a candidatos de otros partidos

"Gregorio iba a ser alcalde y ETA lo impidió como impidió que otros muchos cientos de personas se presentaran a las listas", ha recordado



Ana Iribar, viuda del que fuera concejal del PP Gregorio Ordónez y que cierra la lista de la formación popular al Ayuntamiento de San Sebastián para las elecciones del 28 de mayo, ha calificado de "terrible" que haya 44 militantes de ETA en las listas de EH Bildu, después de que ellos ya eliminaran de las listas a muchos candidatos de partidos constitucionalistas, en referencia a los asesinatos que cometieron.

Iribar ha realizado estas afirmaciones en un acto electoral en San Sebastián, en el que ha participado junto al candidato del PP a la Alcaldía donostiarra, Borja Corominas, en el que han emulado a Gregorio Ordóñez cuando en 1987 inició su campaña electoral levantando un muro.

En su intervención, ha asegurado que "no debería ser yo la que estuviera hoy aquí, la que cierra la lista de Borja Corominas", sino que debería ser Gregorio Ordoñez porque "nunca tuvo que desaparecer de las listas, pero ETA decidió en 1995 suprimir de la lista electoral al Ayuntamiento de San Sebastián a uno de los candidatos más fuertes del PP en el País Vasco".

"Gregorio iba a ser alcalde y ETA lo impidió como impidió que otros muchos cientos de personas se presentaran a las listas a las elecciones democráticas en Euskadi y en el resto de España", ha recordado.

En esa línea, ha calificado de "terrible" que haya 44 militantes de ETA en las listas de EH Bildu y ha lamentado que "ellos sí se pueden presentar en las listas, ellos ya eliminaron de las listas de partidos constitucionalistas a muchos candidatos y ellos sí se pueden presentar".

A su juicio, "los militantes de ETA deberían ocupar otro espacio, no deberían ocupar ningún espacio público" porque supone "una falta de respeto, no sólo hacia las víctimas de ETA, sino hacia las nuevas generaciones".

"¿Qué les explicamos a las nuevas generaciones que fue ETA cuando sus militantes van en listas electorales? ¿Cómo les explicamos qué fue ETA a nuestros jóvenes? A esos jóvenes que, por desgracia todavía algunos hoy en Euskadi, pasean la imagen de quienes fueron terroristas como si fueran héroes. ¿Qué estamos haciendo mal?. ¿Por qué ETA sigue estando presente en la política de Euskadi, en sus listas y en España?. ¿Por qué ETA está en la política, hoy todavía? ¿Hasta cuándo?", se ha preguntado.

QUE HAGAN FILA EN LA PUERTA DE LA COMISARÍA PARA ESCLARECER ASESINATOS

Iribar ha subrayado que "el mejor lugar para que estuvieran los militantes de ETA sería estar haciendo fila en las puertas de las comisarías, de las comandancias de la Guardia Civil para prestar declaración, para esclarecer los cientos de asesinatos que todavía hoy están sin esclarecer". "Ahí es donde les quiero ver, ahí es donde quiero ver su valentía", ha recalcado.

Finalmente, ha asegurado que la política "es una herramienta maravillosa para construir, no para destruir, no para hacerle hueco a lo que queda de la organización terrorista ETA". "Son un mal ejemplo y la política no es su espacio", ha concluido.

COROMINAS

Por su parte, Borja Corominas ha recordado que, cuando en 1987 Gregorio Ordónez inició su campaña electoral levantando un muro, "en esa ocasión era para revindicar la necesidad de solucionar el problema de acceso a la vivienda" y, hoy, 40 años después, "levantamos este muro, pero no sólo para reivindicar la necesidad de solucionar el problema de la vivienda, al que ni el PNV ni el PSOE han sabido dar respuesta".

"Queremos abrir el foco, queremos reivindicar la necesidad de construir una ciudad en la que quepamos todos, una ciudad para todos los donostiarras. Una ciudad en la que nadie te pregunte de dónde eres, a quién votas, en qué idiomas hablas o cómo sientas. Una ciudad mejor, que acoja a todo el mundo por igual", ha defendido.

El candidato del PP ha querido reivindicar la figura de Ordóñez, "el que hubiera sido el mejor alcalde que Donostia hubiera podido tener". "Hoy, más que nunca, nos fijamos en cómo vivió, cómo quiso a su ciudad, y cómo trabajó para mejorarla", ha remarcado.

El candidato popular ha asegurado que quiere "recoger, con toda humildad, su relevo", así como "su ejemplo, su compromiso y su dedicación y su amor por San Sebastián". "Vamos a construir una ciudad mejor, una ciudad más amable. Vamos a construir la ciudad que hubiera construido Gregorio. Una ciudad que no pregunta qué piensas, una ciudad que no pregunta a quién votas", ha destacado.