La vivienda marca nuevo récord como primer problema del país y también personal de los españoles, según el CIS

Manifestantes portan pancarta con lema 'La vivienda nos cuesta la vida' durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda, a 24 de mayo de 2026, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vivienda se mantiene como principal problema de España marcando un nuevo récord en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde ya roza el 50% de menciones en los cuestionarios del estudio correspondiente al mes de mayo. Y también encabeza la lista de problemas que afectan más personalmente a los españoles alcanzando su mayor cota hasta la fecha, un 30,7%.

Además, el estudio revela un aumento de la inquietud por la inmigración, que aparece en la tercera posición, con un 18,9%, y la sanidad, que llega al 17,8%, coincidiendo con la crisis del hantavirus.

En concreto, entre abril y mayo las alusiones a la vivienda en la lista de problemas han aumentado en 7,5 puntos hasta al alcanzar el 48,8%, fulminando su anterior marca, el 43,5% del pasado mes de marzo.

REPUNTE TRAS LA CAÍDA DEL DECRETO DE ALQUILERES

Este nuevo repunte tiene lugar después de que el Congreso tumbara con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención del PNV, el decreto que incluía el tope del 2% para el precio de los alquileres y la prórroga extraordinaria de los contratos hasta finales de 2027, unas medidas que estuvieron en vigor entre el 22 de marzo y el 28 de abril.

Y la inquietud por las dificultades para el acceso a la vivienda se refleja también en la relación de problemas que afectan más personalmente a las personas entrevistas por el CIS, en la que este logra récord, figurando en cabeza con un 30,7%, cinco puntos más que en abril, cuando estaba en la segunda posición, por detrás de la crisis económica.

El barómetro de mayo, que se realizó en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas y antes del estallido del 'caso Zapatero', vuelve a situar a la crisis económica como el segundo problema del país, con 20,7% de menciones, cuatro puntos menos que el mes anterior.

En tercera posición figura la inmigración, que escala un puesto, sube tres puntos respecto a abril y se anota un 18,9%. Y la cuarta plaza es para la sanidad, que estaba en el séptimo puesto pero crece cinco puntos en un mes, hasta el 17,8% por la crisis del hantavirus. Es su mayor marca desde noviembre de 2023.

CALIDAD DEL EMPLEO Y CENSURA A LOS POLÍTICOS

El quinto problema es ahora la calidad del empleo, que en abril había logrado su récord con un 19,2% y ahora cae al 16,8%. Le siguen el paro (14,1%), el Gobierno y los partidos (12,7%), los problemas políticos en general (12,1%), el mal comportamiento de los políticos (9,5%) y cierra el 'top ten' la corrupción, con un 9,1%.

La lista subjetiva de problemas la lidera la vivienda (30,7%), seguida de la crisis económica (28,7%), la sanidad (27,3%), la calidad del empleo (18,1%) y la inmigración (10%).

Quienes piensan que la situación económica de España es buena o muy buena se sitúan en el 53,5%, frente a un 38,1% que la descalifica. Y, respecto a las finanzas personales, el 26% confiesa que va apurado, por un 63,6% que dice que sus cuentas van bien o muy bien.