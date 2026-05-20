Von der Leyen avisa tras la alerta por dron en Lituania: "Una amenaza a un Estado miembro es una amenaza a toda la UE"

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Claudio Centonze/European Commis / DPA - Archivo

BRUSELAS, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido, tras el avistamiento en el espacio aéreo de Lituania de un dron procedente de Bielorrusia, de que una amenaza contra cualquiera de los Veintisiete "es una amenaza contra toda la Unión Europea", y ha sostenido que "las amenazas públicas" de Rusia contra los Estados bálticos "son completamente inaceptables".

"Las amenazas públicas de Rusia contra nuestros Estados bálticos son completamente inaceptables. Que no quepa duda. Una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra toda nuestra Unión", ha indicado en un mensaje en redes sociales, donde ha acusado a Rusia y Bielorrusia de tener "una responsabilidad directa" por los drones que "ponen en peligro la vida y la seguridad" de personas en el flanco oriental de la Unión.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha avisado de que "Europa responderá con unidad y fuerza" y que continuará reforzando la seguridad de su flanco oriental "con una sólida defensa colectiva y preparación a todos los niveles"

También se ha pronunciado sobre la alerta aérea el presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificando como "inaceptables" las "provocaciones continuas" de Moscú, y augurando que el bloque comunitario acelerará sus esfuerzos para fortalecer sus capacidades de defensa.

"Las amenazas y provocaciones continuas de Rusia contra los Estados bálticos son inaceptables. Forman parte de las tácticas de guerra híbrida de Rusia y representan una amenaza para la Unión Europea en su conjunto", ha constatado el socialista portugués.

Del mismo modo, Costa ha avisado de que los Veintisiete intensificarán su presión sobre Rusia para que "ponga fin a su guerra de agresión injustificada y no provocada" contra Ucrania, iniciada hace ya más de cuatro años.

ALERTA AÉREA EN LITUANIA

Las declaraciones de Von der Leyen y Costa tienen lugar después de que las Fuerzas Armadas de Lituania hayan activado este miércoles las alertas aéreas en la capital, Vilna, y otras partes del país, y hayan pedido a la población ponerse a refugio, además de lanzar la misión de patrullaje aéreo de la OTAN, tras el avistamiento de un dron en la zona fronteriza que procedería de Bielorrusia.

La actividad sospechosa se ha registrado en localidades del noreste del país, zonas próximas a la frontera con Bielorrusia, si bien la alarma se ha trasladado posteriormente a la propia capital lituana, Vilna, donde se ha avistado un dron según ha informado el Centro Nacional de Gestión de Crisis.

Además, en la víspera, un caza F-16 de la fuerza aérea rumana de la misión de vigilancia aérea del Báltico, que lidera la OTAN, derribó un dron ucraniano cerca de Kablakula, en el sur de Estonia, en lo que fue una entrada involuntaria en el espacio aéreo estonio por parte de Kiev.

LA CULPA DE LA INCURSIÓN DE DRONES ES DE RUSIA

Poco antes, en una rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anitta Hipper, ha asegurado que las amenazas a Letonia y Lituania, así como las de Finlandia, "son simplemente inaceptables" y son consecuencia de la invasión rusa a Ucrania.

"Sin la guerra de agresión de Rusia, no habría drones estrellándose en el espacio aéreo de la Unión Europea, por lo tanto, la responsabilidad de todo lo que está sucediendo allí recae en Rusia", ha indicado la portavoz comunitaria, para después elogiar a la OTAN por derribar el dron que ingresó en el espacio aéreo de Estonia.