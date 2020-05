Von der Leyen y Michel se reúnen este martes con el primer ministro de Japón para tratar la respuesta al coronavirus

BRUSELAS, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, mantendrán este martes una videoconferencia con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, para tratar la respuesta multilateral ante las consecuencias económicas del coronavirus y su impacto global.

La reunión de líderes se enmarca en el esfuerzo de la UE por lograr una respuesta efectiva y global a la pandemia, que involucre también la investigación y democratización de los futuros tratamientos como vacunas, y que sirva para aumentar la coordinación frente al impacto del coronavirus y ante futuras crisis.

Con este formato se busca mantener el contacto con un socio al que une un enfoque común para abordar la pademia que pasa por la transparencia, los valores democráticos y la perspectiva multilateral. De todas formas, esta reunión no sustituye a la cumbre prevista a lo largo del año en Tokio y que en la capital comunitaria esperan que se pueda celebrar.

En Bruselas recalcan que la cita con el 'premier' nipón servirá para avanzar en las relaciones bilaterales con un socio con el que la UE incrementó su comercio un 5,8 por ciento el pasado año. Para Japón, la UE es el principal socio comercial y ambos cuentan con una buena base para avanzar en temas como la agenda verde o la digitalización.

También estará sobre la mesa el liderazgo al frente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que el próximo agosto deja vacante el brasileño Roberto Azevedo, y cuyo reemplazo ha generado tensión entre China y Estados Unidos. En este contexto, el nombre de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha ganado enteros como en la carrera por el puesto.

DESINFORMACIÓN DE CHINA

Fuentes europeas apuntan que otro aspecto en la relación con Japón es el auge de la desinformación, lo que tangencialmente lleva la conversación hacia el papel de China. "La desinformación no conoce fronteras, vemos que operan actores estatales y no estatales y pueden generar inestabilidad no solo en Europa", señalan.

Por ello, la reunión con Abe tratará también este fenómeno y cómo Bruselas y Tokio pueden abordar la desinformación desde la transparencia y la información basada en evidencia científica.