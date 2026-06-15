Vox apoya el acuerdo con Irán para que "una dictadura islamista no tenga la bomba atómica" y quiere que Israel se sume

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Vox ha cosechado 14 diputados en las elecciones celebradas este domingo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha celebrado este lunes el acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades en Oriente Próximo si de esta manera una "dictadura islamista" como la iraní "no puede tener la bomba atómica", al tiempo que ha expresado su deseo de que Israel y el conjunto de países árabes se alineen con el pacto.

"Toda paz que evite muertes, rebaje la tensión en Oriente Medio y proteja la seguridad en Occidente es una muy buena noticia. Vox defiende siempre la paz, una paz al servicio de las naciones libres y también del pueblo iraní, que merece vivir sin miedo", ha sostenido Fúster en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política del partido.

En este sentido, ha insistido que, para proteger la seguridad de Occidente y rebajar la tensión en Oriente Próximo, "una dictadura islamista que financia el terror, que amenaza, que desestabiliza a Oriente Medio y que reprime a su propio pueblo, no puede tener la bomba atómica; esto no sería paz, esto sería una amenaza aplazada".

ESPERA QUE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL "VIGILE" A IRÁN

El dirigente ha expresado su deseo de que el acuerdo "sirva para cerrar esa puerta para siempre" y de que la comunidad internacional "vigile". Así, ha reclamado que el régimen iraní "detenga la represión" a su pueblo, deje de encarcelar disidentes, "deje de perseguir a las mujeres y deje de aplastar cualquier voz libre".

Preguntado por la actitud de Israel, después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu haya indicado que seguirá en el sur del Líbano con su ofensiva, Fúster ha respondido que cree que es "el momento de la reflexión" y de "la prudencia". "Esperamos que todo el mundo se alinee con un acuerdo de paz. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. No solamente Israel, sino el conjunto de los países árabes también", ha concluido.