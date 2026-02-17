Vox apunta a Sánchez por "liderar una de las mayores tramas de corrupción" y afirma que pagará judicialmente

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de "liderar" y "ser el artífice" de "una de las mayores tramas de corrupción jamás conocidas en la historia de España", y ha asegurado que pagará judicialmente.

Así lo ha hecho en rueda de prensa, en respuesta a unos mensajes de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de los que presuntamente se extrae una supuesta trama de influencias entre la Organización Mundial del Turismo (OMT), Air Europa y República Dominicana puesta en marcha por Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, según informa 'El Español'.

"Estamos convencidos de que la cabeza de todo esto es Sánchez", ha afirmado la portavoz parlamentaria, que ha garantizado que Vox trabajará para llevar al jefe del Ejecutivo a los tribunales.

"A estas alturas, las responsabilidades políticas se nos quedan muy cortas para señalarle y hacerle pagar por todo el daño que está haciendo, acabaremos sabiendo el papel del presidente y su esposa en esta trama corrupta", ha rematado.