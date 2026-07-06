Vox carga contra Feijóo por rechazar el veto al voto CERA: "No es el que pueda hacer que haga, hay que hacer"

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha arremetido este lunes contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha declarado su rechazo a la suspensión del voto por correo de los españoles en el exterior, tal y como han pedido los de Santiago Abascal. "No es cuestión de que 'el que pueda hacer que haga', hay que hacer", ha dicho el portavoz nacional, José Antonio Fúster, en alusión a las declaraciones del expresidente José María Aznar.

Los de Santiago Abascal pidieron a la Junta Electoral Central (JEC) la suspensión del voto por correo de los españoles que viven en el extranjero entre denuncias sobre un presunto fraude electoral en las generales de 2027. Vox entiende que no hay controles suficientes para garantizar que el voto es efectivamente emitido por el elector y denuncia fallos en la cadena de custodia de los sufragios porque los gestionan las autoridades de Correos de esos países. Feijóo ha rechazado este lunes la petición de Vox, aunque ha pedido garantías del voto CERA.

"¿Tú ves que puede producirse un fraude masivo en las elecciones generales y no haces nada?", se ha preguntado Fúster en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox. A continuación, se ha respondido: "No, hay que hacer", ha urgido, asegurando que "no vale una condena ni un titular". "No es cuestión de que 'el que pueda hacer que haga', hay que hacer", ha abundado, citando las declaraciones de Aznar sobre que "el que pueda hacer, que haga" para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

LA CIUDADANÍA, MONEDA ELECTORAL

Además, Fúster ha repetido las sospechas de Vox en torno a un fraude electoral con las nacionalizaciones derivadas de la llamada 'Ley de Nietos' y ha recordado las iniciativas de la formación en contra de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática, entre las que destacan la reclamación para que se suspenda la instrucción en cuestión. "La ciudadanía española no se puede convertir en moneda electoral de Sánchez", ha incidido.

Requerido por si estas nacionalizaciones no podrían ser la solución a la despoblación en España, el portavoz nacional de Vox ha repetido que los nacionalizados parientes de españoles exiliados "no quieren vivir en España ni tienen vinculación efectiva ni emocional" con nuestro país.

"Simplemente han visto la oportunidad de tener el pasaporte (español), pero una cosa es tenerlo y otra cosa es decidir en unas elecciones, y no creo que esas personas que adquieren la nacionalidad de aquella manera tengan que tener el mismo derecho que un español que está aquí, sufre aquí, tiene a su familia aquí y ve el futuro de una manera diferente de como la puedan ver en Buenos Aires, La Habana o Ciudad de México", ha rematado.

Por otro lado, Fúster ha valorado el anuncio de Feijóo de una ley nacional para el "concebido no nacido" como la de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La idea es que las embarazadas ya puedan optar a ayudas y subvenciones. El portavoz nacional ha recordado que Vox presentó una serie de enmiendas al proyecto de Ayuso, pero en general la ha celebrado y ha recordado que uno de los planteamientos de Vox es el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte. "Mejoraremos la ley cuando gobernemos", ha zanjado.