Vox celebra la suspensión del derecho al voto de los inscritos por la 'ley de nietos': "Hemos detenido el golpe"

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, se ha congratulado este martes de la decisión del Tribunal Supremo de suspender de manera cautelar el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', así como las nuevas altas en el mismo. "Hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones", ha dicho.

El Supremo, que estima las medidas solicitadas por Vox y la organización Iustitia Europa, ordena a la Junta Electoral Central (JEC) que requiera de inmediato a los encargados de los registros consulares. Vox defendió la necesidad de la suspensión cautelar ante el "riesgo" de daños irreversibles y para "preservar la legalidad, objetividad, transparencia e igualdad" en la conformación del censo electoral y "evitar que continúe aumentado de forma anómala, cuando no legal".

"Vox es el único partido con representación parlamentaria que ha logrado que el Tribunal Supremo suspenda los efectos electorales de la 'ley de nietos y el intento de manipulación electoral para las próximas elecciones", ha celebrado Rodríguez de Millán en una breve valoración de la decisión del Alto Tribunal en el Congreso.

"Unos se limitaron a avisarlo y otros hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales", ha añadido, en alusión a Alberto Núñez Feijóo y el PP, a los que no ha nombrado.

Cree que la decisión del Supremo "demuestra que hay que hacer y que se puede hacer todo lo que esté en la mano para parar a este Gobierno y devolver la dignidad a los españoles.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a través de su cuenta en la red 'X' a los coordinadores jurídicos de Vox, Jorge Buxadé y Marta Castro, y ha loado su "gigantesco servicio a España y al sistema democrático".

NO ES SUFICIENTE

El propio Buxadé ha difundido un vídeo tras la decisión del Supremo en el que se ha declarado "feliz", pero ha advertido de que "no es suficiente", insistiendo en que el Gobierno es "corrupto, traidor e indecente".

Sobre el proceso judicial, ha indicado que Vox no se pone "la medalla" por la paralización del derecho al voto de los inscritos en el CERA en virtud de la denominada 'ley de nietos' y ha incidido en que la formación actúa en defensa de España, de la democracia, del gobierno del pueblo español, de los derechos fundamentales y del derecho al voto.

"En esta hora tan grave que vive España, con un Gobierno corrupto, traidor e indecente, lo de menos son las medallas que te pongan otros que mañana te condenarán a la hoguera", ha indicado. También ha hecho una referencia velada al PP al decir que se han "sumado al carro de la victoria injustamente", pero "es la vida".

"Nosotros, como siempre, adelante por España y los españoles, como siempre hemos hecho, sin pensar en más recompensa de la satisfacción personal de la obra bien hecha", ha rematado.