Vox denunciará en España y EEUU el bloqueo de su cuenta en Twitter

Publicado 28/01/2020 22:41:49 CET

Denuncia que las reglas se aplican "con más delicadeza" para su partido e insiste en relacionar al PSOE con casos de abusos a menores Alega que un tuit no puede interpretarse como una incitación al odio y recuerda que el partido representa a más de tres millones de votantes

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes que su partido denunciará ante los tribunales de España y Estados Unidos el bloqueo de su cuenta de Twitter al considerar que sufre un "claro caso" de discriminación por motivos ideológicos por parte de la red social.

La cuenta de Vox en Twitter fue suspendida el martes de la pasada semana después de la publicación de un comentario en respuesta a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. La dirigente socialista acusaba a Vox de no soportar al colectivo LGTBI o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia", respondió la cuenta oficial de Vox, que gestiona su responsable de Comunicación, el diputado Manuel Mariscal.

Tras este 'tweet', la compañía avisó a Vox de que había vulnerado sus normas internas en el apartado de incitación al odio y bloqueó la cuenta hasta que el partido borre el comentario, algo que Vox se niega a hacer.

"Vox ha visto limitada su libertad de expresión a través de una iniciativa de Twitter de manera arbitraria", ha denunciado este martes Espinosa de los Monteros, que ha confirmado que el partido no eliminará ninguna de sus publicaciones y ha anunciado que, si la red social no restablece la cuenta de Vox con todas sus funciones, acudirán a los tribunales españoles y estadounidenses.

Espinosa de los Monteros ha reconocido que, al darse de alta en una red social, aceptas sus reglas. "Pero la práctica común es que esas reglas parece que se aplican con mucha más delicadeza en unos casos que en otros", ha denunciado.

Según ha relatado, el 'tweet' que generó la polémica "recordaba la implicación del PSOE con unos hechos muy dolorosos que están ocurriendo en España". Y ha aprovechado para apuntar los casos de abusos en centros de menores de Mallorca "que el PSOE no ha querido investigar" o unas declaraciones de la ahora directora general de Diversidad Sexual y LGTBI, Boti García, reconociendo haber tenido una relación con una alumna.

"Parece que no se puede hablar de ciertas cosas o partidos", ha lamentado Espinosa de los Monteros aludiendo también a declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias "pidiendo la decapitación del Rey". "Parece Vox tiene que aguantar todo, pero no vamos a ceder en el deseo de que las normas se apliquen igual para todos", ha insistido.

BUROFAX A TWITTER ESPAÑA

Como primer paso, la formación ha enviado un burofax a Twitter España en el que solicita el restablecimiento inmediato de su cuenta y alega que el tuit aludido "no puede interpretarse como una incitación al odio", por lo que considera que no se ha producido ningún incumplimiento de las reglas de esta red social.

En el texto firmado por Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, la formación liderada por Santiago Abascal ha señalado que al mantener el bloqueo Twitter está vulnerando derechos fundamentales especialmente protegidos en la Constitución española como son la libertad de expresión, el derecho de participación política y la libertad ideológica, así como el principio de igualdad y pluralismo político al tratarse de un partido político, "que es la vía de representación de muchos ciudadanos".

"Debe tenerse en cuenta que la cuenta bloqueada no es la de un particular cualquiera, sino la de un partido político que en las últimas elecciones nacionales obtuvo más de tres millones de votos. Así las cosas, el bloqueo de una cuenta de un interlocutor político que representa a tantas personas supone una vulneración cualificada de los citados derechos fundamentales", ha argumentado.

Por todo ello, en su escrito a Twitter el partido habla de decisión "contradictoria" y "arbitraria" al referirse al "bloqueo" de su cuenta y lamenta que el mantenimeinto de esta medida supone "una lesión irreparable" que "deberá ser examinada a fin de depurar las responsabilidades en las que se haya incurrido".

TWITTER DICE QUE ES "IMPARCIAL"

Este lunes, Twitter apuntó a Europa Press que es una compañía "imparcial" y no participa en "perjuicios o sesgo político" de ningún tipo. "Aplicamos las reglas de Twitter de manera desapasionada e igual para todos usuarios, independientemente de su procedencia o afiliación política", explicó la red social.

En este sentido, la red social señaló que hasta que el partido no borre el comentario no desbloqueará la cuenta de Vox, que lleva casi una semana con las funciones limitadas. Sus administradores pueden acceder a ella y enviar mensajes directos a sus seguidores, pero no pueden publicar comentarios ni dar 'me gusta' ni 'retweet' a otros usuarios.