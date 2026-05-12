Vox entiende las quejas de Ayuso en México y acusa al Gobierno de usar sus "lazos con narcoestados" contra sus rivales

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha empatizado este martes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha denunciado que el Gobierno "la abandonó" en su viaje oficial a México "en una situación de peligro extremo", y ha acusado al Gobierno de usar sus "lazos con narcoestados" para acosar a sus oponentes.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria de Vox ha evitado referirse expresamente a Ayuso, pero ha insistido en que su formación "conoce bien las amistades" del Gobierno y sus "lazos con narcoestados", donde ha incluido a México.

Ha cargado contra ese país y la presidenta, Claudia Sheinbaum, que "no quiere luchar contra el narco ni contra el crimen" y muestra "odio" a "la libertad, los derechos y los que no piensan como ellos".

"En ese sentido, nosotros también estamos escarmentados y conocemos perfectamente cuáles son las alianzas de (Pedro) Sánchez en Hispanoamérica, las peores posibles, y no nos cabe duda de que si tiene que empelar esas alianzas para arremeter contra todos aquellos que no piensan como ellos, lo van a hacer", ha agregado Rodríguez de Millán. Además, cree que el jefe del Ejecutivo "ha instalado" en España "esa hostilidad y esa inseguridad contra el que piensa diferente".