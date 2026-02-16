Vox estará en el acto del Rey sobre la Constitución, pero rechaza compartir espacio con "un Gobierno corrupto"

Archivo - La Reina Letizia, el Rey Felipe VI, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía, la presidenta del Congreso, Francina Armengo, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, a la salida del acto ‘50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’ ce - José Ramón Hernando - Europa Press - Archivo

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado que su formación "claro" que asistirá este martes al acto organizado en el Congreso para conmemorar la longevidad de la Constitución española, que estará presidido por el Rey, pero ya adelanta que después se irán para no compartir "espacio con este Gobierno corrupto".

La ceremonia, bajo el título 'Nuestra Constitución más longeva', arrancará a las 12.30 horas en el Salón de Plenos de la Cámara Baja e incluirá sendos discursos de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y de Felipe VI. A su término, inaugurarán la exposición 'La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades'.

En los últimos meses, Vox ha rechazado a acudir a actos presididos por el Rey en el Congreso, por los 50 años de la Monarquía, y en el desfile de la Hispanidad. Preguntado si acudirán este martes a la conmemoración constitucional organizada en la Cámara baja, Fúster ha contestado que estarán porque el hemiciclo es su "lugar de trabajo".

"¿Qué vamos a asistir? Sí, porque es nuestro lugar de trabajo. Es decir, no vamos a dejar de asistir a una sesión que está dentro de nuestro lugar de trabajo --ha señalado, en referencia a la ceremonia hemiciclo--. Todo lo que ocurra después, con posterioridad a ese acto, en eso no vamos a estar".

El portavoz de Vox ha enmarcado esa decisión en que su partido no comparte "espacio con este Gobierno corrupto" y ha añadido que "no lo blanquearán de ninguna manera". "Nosotros no nos ausentamos de las sesiones del Congreso de los Diputados, en ninguna. Pero Vox sí se levanta y se marcha cuando alguien les lleva a un presidente que apoya a narcodictadores, por ejemplo", ha apuntado, en relación a su plantón a la visita al Pleno del presidente de Colombia, Gustavo Pedro, al que acusan de "terrorista".