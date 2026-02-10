Vox exige a Sánchez que aclare si su familia tiene "negocios" en República Dominicana y que deje "presionar" a Peinado

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si él o su familia tienen "negocios" en República Dominicana y también que el Ejecutivo deje trabajar "sin presiones ni manipulaciones" al juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, y a todos los que investigan al entorno del jefe del Ejecutivo.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada sobre la decisión de Peinado de solicitar al Ministerio del Interior que le envíe información sobre los viajes realizados por Begoña Gómez, y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, desde julio de 2018 hasta ahora. En concreto, quiere saber si viajaron a países como República Dominicana, Guinea Ecuatorial o Rusia y si lo hicieron de forma "institucional" o para cuestiones privadas.

La dirigente de Vox ha recalcado que "todavía quedan muchas incógnitas sobre la corrupción de Pedro Sánchez y su familia" y ha mostrado su deseo de que Peinado pueda hacer su trabajo sin "presiones del Gobierno" y lejos de los "intentos por desprestigiarle o desacreditarle" que achaca al Ejecutivo y sus socios.

En este contexto, ha subrayado que Sánchez "tendrá que explicar qué clase de relación tiene su familia con la República Dominicana, qué clase de negocios hay ahí y por qué tanta ocultación cada vez que se le piden explicaciones sobre esta cuestión".