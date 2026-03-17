Vox, sobre las palabras del Rey: La Corona hizo "la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Vox ha rehusado pronunciarse específicamente acerca de las declaraciones del Rey Felipe VI sobre la conquista de América, pero sí ha puesto en valor el papel que llevó adelante la Corona española en el continente, donde realizó "la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal".

Felipe VI reconoció este lunes ante el embajador de México que, aunque la Corona procuró defender a la población indígena, hubo "mucho abuso" y "controversias éticas" durante la colonización de América por parte de los conquistadores españoles, comportamientos que con los valores del presente no permiten sentirse orgullosos.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, no ha hecho mención alguna a esas palabras y se ha limitado a destacar que "la empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal".

"Y eso --ha continuado la dirigente de Vox-- lo hizo la Corona española respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos, tal y como por cierto se reflejó en el Concilio de Isabel la Católica".

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