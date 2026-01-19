Vox paraliza la negociación para formar gobierno en Extremadura alegando que Guardiola no quiere cambiar políticas

Archivo - (I-D) El presidente de VOX, Santiago Abascal; el candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle y el número 1 en la provincia de Badajoz y senador de VOX, Ángel Pelayo Gordillo, participan en un acto electora - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha paralizado las conversaciones con la 'popular' María Guardiola para formar un gobierno de coalición en Extremadura, al considerar que la presidenta en funciones "no quiere cambiar políticas, ni respeta a los votantes de Vox, ni actúa con responsabilidad".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha presidido este lunes el Comité de Acción Política (CAP) y ha pedido al equipo negociador, formado por el candidato en Extremadura, Óscar Fernández, y la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís, no seguir negociando hasta que el PP cambie su postura, según ha informado Vox a Europa Press.

La paralización de las conversaciones, que se desarrollaban desde hace una semana, se produce en la víspera de que se forme la mesa de la Asamblea. Desde este martes, Guardiola tiene un mes para conseguir un pacto con Vox para ser investida.

'Bambú' quiere usar este tiempo para presionar a Guardiola y "hacer valer sus votos", tal y como han advertido desde las elecciones. Sin embargo, los de Abascal lamentan que "parece que (Guardiola) quiera repetir elecciones".

OFERTA DE UN GOBIERNO DE COALICIÓN

Guardiola necesita los votos de Vox o su abstención para revalidar la Presidencia extremeña, después de que los de Abascal doblaran su representación en esa región en las elecciones del 21 de diciembre, pasando de cinco a once asientos en el Parlamento autonómico.

La presidenta 'popular' quería ofrecer a Vox puestos en el ejecutivo y los de Abascal recogieron el guante, pidiendo la vicepresidencia y varias consejerías al entender que sólo formando parte del gobierno podían garantizar que sus políticas se cumplan.

Vox tiene la vista puesta en las políticas para impulsar el campo, la ganadería y la industria, frenar la inmigración ilegal y las políticas relacionadas con la educación. Los de Abascal abandonaron el Ejecutivo extremeño en 2023, a raíz de las discrepancias con el PP por la acogida de menores migrantes.

CON PRESUPUESTOS EJECUTABLES

Precisamente, el escollo se encuentra en la discrepancia sobre qué consejerías quedarían en manos de Vox, según ha deslizado el portavoz nacional, José Antonio Fúster, en rueda de prensa desde Bambú. No obstante no ha concretado qué departamentos están en el punto de mira de los de Abascal.

"Nosotros pedimos que se hagan unas políticas determinadas, pero si esas políticas no van acompañadas de unas consejerías con presupuestos ejecutables que hagan posible ese cambio de políticas no habría nada, y ahí está la madre del cordero", ha resumido, apuntando a que "algo por el camino no le ha quedado claro a Guardiola", pero el equipo negociador de Vox "está intentando que lo entienda".

"Ahora mismo no vamos a poder avanzar si el PP no entiende, no asume por entero, que vamos a defender con uñas y dientes los votos de Vox, eso es lo que nosotros queremos, no es una cuestión de una consejería, dos o tres, una vicepresidencia, el problema es el presupuesto, porque si las políticas no se pueden ejecutar no sirven de nada", ha recalcado.

Fúster, que ha querido dejar claro que la negociación no está rota, ha hecho hincapié en que las condiciones de Vox para apoyar a Guardiola "son extraordinariamente razonables", habida cuenta de la fuerza obtenida en los comicios y que van en la línea de lo que otro barón 'popular', Juanfran Pérez Llorca, ha aceptado en la Comunidad Valenciana. En esta línea, ha recordado que fue la propia Guardiola la que ofreció a Vox integrarse en el ejecutivo autonómico.

En cualquier caso, el portavoz ha trasladado la intención de Vox de retomar las conversaciones. "Se puede y debe negociar, nosotros queremos gobernar, ojalá Guardiola atienda a razones, no entenderíamos otra cosa que no sea trabajar para llegar a un acuerdo", ha añadido.

Requerido por si un gesto de Guardiola como dar a Vox la Presidencia de la Asamblea de Extremadura o puestos en la mesa encauzaría las conversaciones, Fúster ha indicado que su formación "no espera nada", pero ha recalcado que Vox no está interesado en "sillones ni cargos". "Nuestra prioridad son políticas y consejerías que sean capaces de cambiar el rumbo", ha subrayado.