Vox pide al juez que retire el pasaporte a Zapatero por riesgo de fuga y de destruir pruebas tras su imputación

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene durante la apertura del 15 Congreso del PSC, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 15 de marzo de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que retire el pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación, al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la formación que dirige Santiago Abascal reclama al juez instructor de la causa, José Luis Calama, que adopte esas medidas cautelares, a las que añade que se obligue al exlíder socialista a firmar periódicamente en sede judicial "con la frecuencia que el tribunal estime oportuna".

El juez Calama, que ha citado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio en la causa sobre el presunto uso irregular del rescate concedido a la aerolínea, considera al expresidente del Gobierno como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Vox sostiene que la decisión del juez de levantar el secreto de sumario hace necesario que, "de forma inmediata y previa a dicha declaración", se adopten las medidas cautelares interesadas para "garantizar la disponibilidad del investigado ante el órgano judicial y la preservación de las fuentes de prueba".

El partido liderado por Santiago Abascal entiende necesarias esas medidas "durante la sustanciación de las diligencias de investigación actualmente en curso, por apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas".

Y las ve "justificadas" porque los hechos investigados "implican una pluralidad de intervinientes con vínculos políticos y económicos de alto nivel", así como "un riesgo fundado de que las comunicaciones entre ellos puedan dirigirse a la concertación de versiones exculpatorias, la ocultación de pruebas o la destrucción de evidencias".

NO PUEDE HABER PRIVILEGIOS

Vox incide en que Zapatero fue presidente del Gobierno y secretario general del PSOE para subrayar que, por ello, puede "ostentar pasaporte diplomático de carácter vitalicio".

Ese documento, apunta, "le permite desplazarse internacionalmente con facilidades que exceden las de cualquier ciudadano ordinario, circunstancia que resulta especialmente relevante".

"La posibilidad de que pudiera obtener las autorizaciones necesarias de forma fácil teniendo en cuenta su condición de expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, partido en el Gobierno, así como los contactos internacionales al más alto nivel, que son parte además de su actividad empresarial, indican el alto riesgo de fuga como de destrucción de pruebas", apostilla.

También señala que Zapatero no puede tener "privilegio procesal alguno" por su condición de exjefe del Ejecutivo y aboga por la retirada temporal del pasaporte diplomático y cualquier autorización que le permita salir de España, lo que "contribuye a asegurar la disponibilidad jurisdiccional del investigado".

VÍNCULOS CON VENEZUELA

Vox indica que los hechos investigados tienen "una íntima conexión con la estrecha relación" de Zapatero con dirigentes venezolanos como Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y otras autoridades del país.

"Sin esta relación, el alcance de los hechos investigados tendría otro calibre; incluso cabe afirmar que dicha relación constituye uno de los núcleos esenciales que han posibilitado la comisión de los actos presuntamente delictivos", asegura.

Y agrega que esos "vínculos estrechos" con autoridades de un Estado con el que España "carece de convenio de extradición en vigor refuerza objetivamente el riesgo de que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia, encontrando refugio y protección fuera del territorio nacional".

"La sospecha más que fundada de que pueda contar con los recursos económicos necesarios en los citados países ahonda aún mas en la necesidad y aumenta el riesgo que acrecentan la idoneidad de la medida", concluye.