Vox pide a la Mesa del Congreso frenar ley de PSOE-Junts para delegar inmigración a Cataluña por inconstitucional

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha dirigido un escrito a la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol, para pedirle que inadmita la tramitación de la proposición de ley acordada entre Junts y el PSOE para la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña. Consideran que es "incompatible" con la Constitución y exigen un informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre la adecuación a la constitucionalidad de dicha norma.

Así lo ha anunciado este jueves su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, en una rueda de prensa en la que ha reiterado sus críticas a la iniciativa registrada por el PSOE y los de Carles Puigdemont. Al apostar por regular la delegación mediante una proposición de ley de los grupos en vez de con un proyecto del ley del Gobierno, no será necesario que el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitan informes sobre el texto.

Por eso, Vox también reclama que si, como es previsible, el PSOE y Sumar hacen valer un mayoría en la Mesa para dar el visto bueno a la tramitación de la iniciativa, la proposición de ley sea sometida a las mismas exigencias que un proyecto de ley y "que se recaben todos los informes preceptivos necesarios" del órgano de gobierno de los jueces y del máximo órgano consultivo del Ejecutivo.

LA CONSTITUCIÓN DICE LO QUE EL PSOE QUIERE

Desde la formación de Santiago Abascal censuran que el Gobierno de Pedro Sánchez está "muy ocupado" intentando mantener el apoyo de un "prófugo" para seguir en la Moncloa cuando lo "único" que buscan los independentistas de Junts es "conseguir de facto la ruptura con España expulsando de Cataluña a todo lo que tenga que ver con ella y usurpando funciones exclusivas del Estado como las de la Guardia Civil o la Policía Nacional".

De hecho, la portavoz de Vox cree que con esta "cesión" a los independentistas, Sánchez ha entregado el control de las fronteras "precisamente a los que han convertido en Cataluña la cuna del islamismo en Europa", en referencia los de Puigdemont.

"Vamos a seguir escuchando a miembros del PSOE y del Gobierno repetir como papagayos que esto es una cosa que avala la Constitución", ha pronosticado, antes de apuntar que la Carta Magna "viene diciendo lo que el PSOE quiere que diga", porque ya se encargan ellos de avisar a su presidente, Cándido Conde Pumpido y de "encargarle su próxima resolución", ha ironizado Pepa Millán.

En este contexto ha aprovechado para recordar que la inmigración es una competencia "exclusiva" del Estado y que por su naturaleza "no puede ser transferida ni delegada" porque forma parte de la "soberanía de una nación". "Los separatistas lo entienden perfectamente y por eso reclaman estas competencias, quien no lo sabe o no lo quiere saber es el Gobierno", ha denunciado.

Por todo ello, Millán ha advertido que ante esta situación lo que hay que hacer es una "oposición férrea" y considera que "no cabe" que el PP "le tienda la mano a Junts y a este tipo de partidos que trabajan todos los días por romper España".