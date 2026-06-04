Vox preguntará a Bolaños en el Congreso si cree, como Puente, que hay un complot para derribar al Gobierno

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). El pleno centra su actividad en el control al Gobierno mediante preguntas de la oposición. Lo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha registrado una pregunta para la sesión de control del miércoles en el Pleno del Congreso dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para conocer si "considera que hay un complot judicial contra el Gobierno".

Millán quiere aclarar si el ministro de Justicia y notario mayor del Reino comparte las declaraciones efectuadas el pasado jueves del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que afirmó que algunas actuaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE y del presidente Pedro Sánchez le llevan a ver un intento de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos".

Puente respondió de esta manera un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenase la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE para investigar una presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez, para torpedear investigaciones judiciales contra el partido y el Gobierno.

El titular de Transportes abogó por "dejar trabajar a la Justicia, que esclarezca lo que tenga que esclarecer"; pero a renglón seguido aseguró que "en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada y determinadas acciones en derribar un gobierno". Unas palabras que fueron respaldadas el martes por la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

Precisamente este martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público un comunicado institucional pidiendo respeto para los jueces y quejándose de la "descalificación" que reciben desde "altas instituciones del Estado", en referencia a los miembros del Gobierno.

"¿TIENE ESPAÑA UN GOBIERNO CONTRA EL ESTADO?"

En la misma sesión de control al Gobierno del miércoles el PP lanzará a Bolaños otras cuestiones sobre dichas pesquisas judiciales, según el registro de preguntas al que ha tenido acceso Europa Press. Así, el secretario general del PP, Miguel Tellado, quiere saber "cuál ha sido su participación en relación con las tramas de corrupción de este Gobierno".

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ahondará más en los recientes detalles del sumario del caso Leire, también conocido como el de 'las cloacas del PSOE' con su pregunta dirigida al ministro de Justicia: "¿Tiene España un Gobierno contra el Estado?".

La UCO sitúa la presunta trama en un conjunto de actuaciones cuyo "fin último" habría sido proteger intereses vinculados a causas judiciales con afectación al PSOE y al Gobierno. Los agentes señalan que Díez habría mantenido encuentros con la directora de la Guardia Civil para que iniciara actuaciones administrativas contra los propios agentes investigadores, además de ofrecer un supuesto pacto con la Fiscalía al comisario jubilado José Manuel Villarejo a cambio de información de políticos, empresarios y jueces.