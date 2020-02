Vox recurre en el TC la toma de posesión de 29 diputados independentistas y de Unidas Podemos

Publicado 14/02/2020 14:34:48 CET

Vox ha presentado este viernes un recurso en el Tribunal de Constitucional al considerar ilegales las fórmulas de acatamiento de la Carta Magna empleadas por 29 diputados de ERC, Bildu, Junts, CUP e incluso Unidas Podemos cuando se constituyó el Congreso el pasado 3 de diciembre.

El acatamiento de la Constitución, mediante juramento o promesa ante el Pleno, es un paso imprescindible para tomar posesión del escaño en el Congreso, pero Vox sostiene que las 'coletillas' que añadieron los diputados independentistas y cuatro de Unidas Podemos (Pedro Honrubia, Ismael Cortés, Antonia Jover y Laura López) convirtieron el trámite en un fraude.

En esos añadidos, los independentistas hablaban de prometían la Constitución "por la libertad de los presos políticos" o "por la república catalana", y expresaban su "lealtad" al mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, entre otras fórmulas. En el caso de los parlamentarios de Unidas Podemos, el problema es que sus palabras no fueron captadas por los taquígrafos, por lo que Vox no sabe si la 'coletilla' es válida o no.

El partido de Santiago Abascal ya pidió anular esas tomas de posesión en la Mesa del Congreso, al igual que hicieron el PP y Ciudadanos, pero el órgano que preside la socialista Meritxell Batet, desestimó sus escritos.

LA JEC SÍ SE LO PERMITIÓ A LOS EURODIPUTADOS

La Mesa, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, siguió entonces el criterio de los letrados y la resolución que aplicó la Junta Electoral Central con los eurodiputados entendiendo que esos añadidos no limitan ni contradicen el perceptivo acatamiento de la Constitución.

Ahora Vox recurre en amparo ante el TC contra la Mesa del Congreso por haber dado por válidas esas fórmulas de acatamiento. La secretaria general del grupo parlamentario, que en la presentación del recurso ha estado acompañada por su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, y por el diputado Juan José Aizcorbe, sostiene que esos 29 diputados no sólo no acataron la Constitución, sino que se "conjuraron contra ella" mediante fórmulas que "desnaturalizan" el compromiso de lealtad con la Constitución, y todo ello, con "la aquiescencia" de la presidenta.

La pretensión de Vox, por tanto, es que el TC declare nulos los acatamientos. En todo caso, el tribunal de garantías ya tiene pendiente de resolver otro recurso similar planteado el año pasado por el PP por lo sucedido al inicio de la anterior legislatura.