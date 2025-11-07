Vox se reúne con el PP y le urge a decidir ya el candidato para sustituir a Mazón

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto público, en el Gran Teatro, a 3 de noviembre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha instado este jueves al PP a decidir quién va a ser su candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, tras una primera reunión en la que las dos partes han constatado "buena voluntad" para negociar.

En un breve comunicado, Vox ha explicado que ha trasladado a los 'populares' "la necesidad" de que designen candidato "para poder explorar con él su disposición a acordar las políticas que permitan continuar con la reconstrucción de Valencia y su defensa frente a las políticas destructivas de Pedro Sánchez".

La formación que lidera Santiago Abascal lleva días insistiendo al PP en la importancia de que el recambio de Mazón rechace de forma explícita las políticas climáticas y las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal, y ha sostenido que lo importante en el marco de la negocación son las medidas, no las personas.