Vox sale en defensa de Meloni y tacha de "poco comprensibles" las críticas de Trump

El presidente de Vox, Santiago Abascal, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y el diputado de Vox, José María Figaredo, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha tildado este miércoles de "poco comprensibles" las críticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vierte contra aliados como el Papa Leon XIV o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la que ha alabado.

Así lo ha hecho Rodríguez de Millán en declaraciones a los medios en el Congreso, después de que Trump haya cargado contra la mandataria italiana, su mejor aliada en la Unión Europea (UE). "Pensaba que tenía valor, me equivoqué", ha dicho el estadounidense tras romper esta el acuerdo militar de Italia e Israel y defender a Leon XIV de sus arremetidas.

"Meloni es una de las políticas más valientes, diría que en todo el mundo", ha recalcado la portavoz parlamentaria de Vox, de la que también ha dicho que es "aliada y amiga" de su partido. "Las naciones tienen derecho a proteger su soberanía, es el deber de todos los presidentes de cualquier gobierno occidental", ha añadido.

EL PAPA NO SE SOMETE A LOS POLÍTICOS

Sobre el Papa, Rodríguez de Millán ha dicho que su misión "no es someterse a ningún político". "El Papa y la Iglesia están para otras cosas, y los políticos tampoco tienen por qué controlarles a ellos", ha continuado.

Así, requerida, sobre si Vox, aliado de Trump, "entiende" los últimos movimientos del mandatario estadounidense y la manera a la que se dirige a líderes aliados, Rodríguez de Millán ha afirmado que "son poco comprensibles".

Vox abandonó en 2023 el grupo del Parlamento Europeo Conservadores y Reformistas liderado por Meloni para integrarse en Patriotas, impulsado por el ya ex primer ministro húngaro Viktor Orban. A pesar de ello, la formación presume de buena relación y sintonía con Meloni, que de hecho es amiga personal de Santiago Abascal.

Los de Abascal también son aliados de Trump, una amistad que les ha acarreado críticas por "falta de autonomía" frente al estadounidense en el marco de la guerra de Irán.