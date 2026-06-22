Vox traslada su "cariño" a Meloni tras las críticas de Trump y pide "evitar conflictos entre aliados"

Archivo - 17 December 2023, Italy, Rome: Santiago Abascal (R), leader the Spanish national conservative political party Vox, and Italy's Prime Minister Giorgia Meloni attend the annual political festival Atreju 2023, organized by the Brothers of Italy (Fr - Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha transmitido este lunes su apoyo y su "cariño" a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha expresado el deseo de su partido de que "entre los aliados no haya estos conflictos".

Así se ha pronunciado Fúster al ser preguntado por unas recientes palabras de Trump, que afirmó que Meloni le había "dado pena" porque, según él, habría intentado por todos los medios hacerse una foto con él durante la cumbre del G-7.

"Giorgia Meloni, una líder de reconocidísimo prestigio, una líder que defiende sus intereses nacionales como pocas y, además, una gran amiga de Vox. Pues todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño a Giorgia Meloni", ha señalado Fúster en una rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política del partido.

El portavoz de Vox ha indicado que su formación no quiere que haya "conflictos ni desavenencias" entre "aliados" y ha asegurado que su partido trabajará y ya lo hace "constantemente" para evitar esas situaciones. "En Europa y en las relaciones con Estados Unidos siempre hemos funcionado tratando de acercarnos en el punto de encuentro de los intereses de uno y otro", ha explicado, incidiendo en que "siempre hay algo que defender conjuntamente" entre "aliados" políticos internacionales.